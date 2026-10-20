Absurd! Für seine Strafe muss Ronaldo 38,6 Sekunden arbeiten

Nach dem Team-Eklat hat Portugals Verband Superstar Cristiano Ronaldo 255 Euro Strafe sowie eine 30-tägige Sperre aufgebrummt.

Portugals Fußballverband hat Cristiano Ronaldo nach seiner nicht abgesprochenen Abreise aus dem Nationalteam für 30 Tage gesperrt. Der 41-jährige Altstar wurde von der Disziplinarkommission am Montag außerdem mit einer Strafzahlung von 255 Euro belegt. Ronaldo hatte Portugals Teamcamp vor dem Nations-League-Spiel in Dänemark Ende September nach einem Disput mit Nationalcoach Jorge Jesus verlassen. Er sprach danach von einem Vertrauensbruch vonseiten des Trainers.

Die 255 Euro Strafe sorgen im Netz für Heiterkeit. So hat die portugiesische Zeitung „A Bola“ ausgerechnet, dass Ronaldo bei seinem Klub Al-Nassr ein Grundgehalt von 208 Millionen Euro pro Jahr kassiert – mit Boni sollen es fast 250 Millionen sein. Heruntergerechnet muss der Superstar also 38,6 Sekunden arbeiten, um die Strafe bezahlen zu können. Die Reaktionen der User: „Lass uns ein Crowdfunding für ihn starten“, „Zahlt er in Raten?“, „Dieser Verband hat keine Glaubwürdigkeit“, heißt es unter den Meldungen der Tageszeitungen.

Großteil der Sperre schon abgesessen

Den Großteil seiner Sperre dürfte Ronaldo bereits abgesessen haben. Bisher bestritt der frühere Stürmerstar von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin für Portugal 234 Länderspiele, in denen er 146 Tore erzielte. Ronaldo hatte in einem Statement durchblicken lassen, dass er mit einer Bestrafung oder Sperre rechne. Danach stünde er dem Team aber wieder zur Verfügung. Verbandschef Pedro Proenca erklärte, dass die Tür für den langjährigen Superstar weiter offenstehe.