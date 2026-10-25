30 Jahre lang war der Mürzzuschlager Wald sein Arbeitsplatz

Drei Jahrzehnte hat Walter Taimler seine Faszination für Wald und Natur beruflich im Mürzzuschlager Stadtwald ausgelebt. Jetzt befindet er sich im Ruhestand.

Ziemlich genau 675 Hektar Wald umfasst der Mürzzuschlager Stadtwald und gehört damit zu den größten kommunalen Forstbeständen in der Steiermark – den größten mit rund 1.800 Hektar hat übrigens die Stadt Bruck. Walter Taimler war 30 Jahre für diesen städtischen Waldbestand in Mürzzuschlag zuständig. Mit Herbst hat er seinen Ruhestand angetreten – ganz aber lässt ihn der Wald noch nicht los. „Noch bis März bin ich in der Jagdaufsicht aktiv, dann aber ist endgültig Schluss“, erzählt er.

Schon als junger Bursche haben Taimler der Wald und die Natur fasziniert. Deshalb hat er sich für die Brucker Forstschule entschieden. Schon während der Schulzeit und nach der Matura hat er einige Praktika bei den Bundesforsten absolviert und dort ist er zuerst auch beruflich hängengeblieben – zuerst in Krems und später in Neuberg. „1996 kam das Angebot von der Stadt Mürzzuschlag, als Stadtförster tätig zu werden, und seither ist der sogenannte ,Bürgerwald’ mein Büro“, erzählt er lachend.

Wintersturm als größte Herausforderung

In dieser Zeit gab es wirtschaftlich einige Höhen und Tiefen. Das bemerkenswerteste Ereignis war sicherlich die Nachwirkungen des Paula-Wintersturms im Jänner 2008. „Damals musste die B 23 nach Neuberg wochenlang gesperrt werden. Wir hatten rund 3.000 Raummeter an Schadholz zu verarbeiten, der Holzpreis ist abgestürzt. Das war sicherlich die schwierigste Zeit in den vergangenen 30 Jahren“, erzählt der Forstwirt.

Im Regelfall liefert der Mürzer Stadtforst zwischen 3.000 und 3.500 Raummeter Wirtschaftsholz. Verwertbare Biomasse wird auch für das stadteigene Heizwerk der Stadtwerke geliefert. „Bis aufs Paula-Jahr haben wir stets Gewinn gemacht und trotzdem auf eine nachhaltige Waldbewirtschaftung geachtet“, betont Taimler.

© KK Bürgermeister Karl Rudischer mit Walter Taimler

Das hat auch Bürgermeister Karl Rudischer in seinem Blog festgehalten: „Neben der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes geht es ebenso um seine wichtige Funktion als Erholungsraum, um die Pflege und Stärkung unserer Mischwälder und vor allem um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft. Im Namen der Stadtgemeinde und auch ganz persönlich möchte ich Walter Taimler für seine engagierte Arbeit in den vergangenen 30 Jahren sehr herzlich danken. Er hat unseren Stadtforst mit Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein und viel persönlichem Einsatz geprägt.“

Kein Waldverkauf: „Konnten beharrliche Gewinne zeigen“

Wie in Bruck ist auch in Mürzzuschlag in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder ein potenzieller Waldverkauf aufgeflammt. „Intensiver wurden die Diskussionen während des damaligen Hallenbad-Umbaus, das Thema ist aber schnell wieder abgeflaut – auch weil wir zeigen konnten, dass der Stadtforst beharrlich Gewinne abwerfen kann“, erinnert sich Taimler.

© HAK Mürzzuschlag Walter Taimler bei der Arbeit

In den 30 Jahren hat sich sein Berufsbild ebenfalls verändert: Angefangen hat er als Stadtförster und Bediensteter der Stadtgemeinde Mürzzuschlag. Vor zirka 15 Jahren wurde die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ans Forstbüro Fraiss ausgelagert und Taimler als Bediensteter übernommen. Auch sein Nachfolger, Florian Winkelmayr, ist im Forstbüro Fraiss für den Stadtforst zuständig.

Ein geschichtliches Erbe

Taimler weiß auch über die geschichtlichen Entwicklungen bestens Bescheid: Im Mittelalter bekamen die Bürger außerhalb der Stadtmauern kleine Waldparzellen zur Bewirtschaftung und für Brennholz zugewiesen. Um das Jahr 1860 wurden diese Bürgerwälder gemeinschaftlich von der Gemeinde verwaltet und ein Förster für die Bewirtschaftung eingestellt. Seit damals gibt es ein ins Grundbuch eingetragenes Servitutsrecht für diese Gemeindebürger, das bis heute Gültigkeit hat. Rund 260 Raummeter Brennholz werden pro Jahr aktuell von der Stadt Mürzzuschlag bereitgestellt.

© HAK Mürzzuschlag Auch junge Gesichter schauten dem Stadtförster immer wieder über die Schulter

Im Ruhestand bleibt Taimler dem Wald und der Natur verbunden. Man wird ihn als Wanderer und Radfahrer in der Region häufiger antreffen – und als gelegentlichen Hüttenwirt auf der Scheibenhütte hoch über Mürzzuschlag. Von dort hat er einen hervorragenden Ausblick auf „seinen“ Stadtwald.