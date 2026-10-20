13 Tote bei Zusammenstoß von Touristenbus und Lkw in Ägypten

Beim Zusammenstoß eines Touristenbusses mit einem Lastwagen sind in Ägypten mindestens 13 Menschen getötet worden. Zudem seien 34 Menschen verletzt worden, berichtete am Dienstag die staatliche Zeitung "Al-Ahram". Der Unfall habe sich westlich der Hauptstadt Kairo auf der durch die Wüste verlaufenden Verbindungsautobahn mit Assiut ereignet. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus in Gizeh gebracht.

Der Unglücksort war laut dem Bericht eines AFP-Reporters weiträumig abgesperrt. Ein Kran bewegte den Unfallbus, dessen gesamtes Vorderteil abgerissen war. Am Straßenrand lagen verstreut Sitze aus dem Bus, dessen Trümmerteile auch auf der Ladefläche des Lastwagens zu sehen waren.

Verkehrsunfälle sind in Ägypten nicht selten. Als Ursachen werden häufig rücksichtsloses Fahren, mangelhafte Fahrzeugwartung sowie eine lückenhafte Durchsetzung der Verkehrsvorschriften genannt. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde kamen allein im vergangenen Jahr landesweit fast 6.000 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.