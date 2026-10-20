Kärntner Installateur beschäftigt das Konkursgericht

Viele Fragen sind im Konkursfall von Haris Klokic offen. Sein Unternehmen war im Baugewerbe tätig. Ein Gläubiger stellte jetzt einen Konkursantrag.

Seit März 2016 beschäftigt sich Haris Klokic mit der Durchführung von Gas-, Sanitär- und Heizungsinstallationen und Klimatechnik, der Vermittlung von Werk- und Dienstverträgen sowie sonstigen freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten, vor allem im Baugewerbe. Jetzt allerdings ist sein Unternehmen aus Klagenfurt ein Fall für das Konkursgericht. Denn über Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Das geben die Kreditschutzverbände AKV und KSV in Aussendungen bekannt.

Die genaue Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Ob von dieser Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Unklar ist auch, ob Vermögen vorhanden ist.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Martin Mutz bestellt. Etwaige Forderungen können bis zum 30. November 2026 angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 14. Dezember 2026 statt.