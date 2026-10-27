Pensionist im heiklen Rettungseinsatz für seine kranke Katze: Weil er einem Autofahrer aufsaß und diesen später umstieß, kam der Tierbesitzer vor Gericht.

Das Wichtigste vorweg: Mensch (konkret die verletzten Knie des Autofahrers) und Tier (Magen der Katze) geht‘s wieder gut.

Weniger gut ging es einem Katzenbesitzer im Sommer. „Unser Kater wurde vor drei Jahren vergiftet. Ich dachte, dass auch unserer jetzigen Katze so etwas passiert ist. Ich musste mit ihr deshalb schnell zum Arzt.“ Zu schnell, wie dem Steirer vorgeworfen wird: Kilometerlang soll er mit seinem Auto auf einer schmalen Straße seinen Vordermann bedrängt haben, um schließlich auf der Autobahnauffahrt ein waghalsiges Manöver hinzulegen. Der bedrängte Lenker hielt an, wollte den Verkehrsrowdy zur Rede stellen – dann soll er von diesem umgefahren worden sein.

Katze auf dem Beifahrersitz

„Vier Kilometer ging es auf der Straße dahin. Ich hab‘ da sicher 200 Mal zur Katze auf dem Beifahrersitz geschaut und gesagt: ,Jo, jo, wird scho wieder.‘ Ich war mit 99 Prozent bei der Katz‘, streichelte sie. Dass ich zu knapp auffuhr, mag der Andere so empfunden haben. Aber es is‘ ja nix passiert ...“, beschwichtigt der Angeklagte (66) am Grazer Straflandesgericht.

Schuld war die beifahrende Katze, müsste man eigentlich sagen. Kann ich aber nicht, weil ja mein Mandant der Angeklagte ist. — Martin Sauseng , Rechtsanwalt

Eine volle Schwalbe

Wie Richterin Julia Noack ausführt, soll der Katzenbesitzer den anderen Autofahrer angefahren haben. „Er stieg aus, kam zu mir und wollte wissen, was los ist. Dann ließ er sich hinfallen – das war eine volle Schwalbe, ich hab‘ ihn mit dem Auto nicht einmal berührt.“ – „Haben Sie bemerkt, dass er verletzt ist?“, fragt die Vorsitzende. – „Nein! Ich dachte, was will er jetzt? Wenn er am Asphalt schlafen will, soll er das tun. Aber ich musste mit meiner Katze wirklich weiter. Als Richterin Noack anmerkt, dass der andere Autofahrer 19 Tage im Krankenstand war, beeindruckt dies den Angeklagten wenig: „Naja, ich kann immer ins Krankenhaus gehen und sagen, dass mir alles weh tut.“

Sie mögen Katzen gerne, das merkt man. Aber wie schaut es denn mit Menschen aus? — Julia Noack , Richterin

© Penz Richterin Julia Noack führte den Prozess

„So, was sollen wir mit Ihnen tun, damit das nicht mehr passiert?“, fragt die Richterin zum Ausklang. Der kontert gelassen: „Einsperren. 20 Jahre. Nein, Scherz.“ – „Das würde nur 20 Jahre helfen, es soll aber für immer sein. Ich verstehe ja Ihre Stresssituation. Aber das mit der Katze weiß der andere Verkehrsteilnehmer halt nicht – so darf man sich im Straßenverkehr einfach nicht verhalten.“ Deshalb: Schuldspruch wegen Nötigung und Körperverletzung. 720 Euro Geldstrafe (unbedingt), vier Monate Haft (bedingt), 200 Euro Schmerzensgeld.

Die Katze hat mich halt genervt. Sie plärrte damals ständig – Autofahren mag sie halt gar nicht. — Der Angeklagte

Schön, dass sich die beiden Autofahrer am Ende einander die Hände reichen. Frieden. Nicht, ohne in eine Diskussion abzudriften. „Wieso bist überhaupt so weit weg g‘fahrn mit der Katz‘? Du hast ja einen Tierarzt gleich als Nachbarn!?“ – „Na, zu dem geh‘ i net hin ...“