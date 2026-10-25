Kärntner startet nach 25 Jahren in Namibia ein neues Leben am Wörthersee

25 Jahre lang lebte und arbeitete Michael Linder in Namibia. 2019 ließ der Krumpendorfer das Leben in Afrika hinter sich. Jetzt wurde der 65-Jährige zum Honorarkonsul ernannt.

Der Wörthersee ist wieder die Heimat von Michael Linder, die Erinnerungen an das Leben in Namibia bleiben

„Ich hatte eine Farm in Afrika“ – dem berühmten Satz aus dem autobiografischen Roman „Jenseits von Afrika“ kann Michael Linder einiges abgewinnen. Denn 25 Jahre zählte der Krumpendorfer Namibia zu seiner Heimat, gemeinsam mit seiner Ehefrau Birgit betrieb er im Herzen der namibischen Buschlandschaft eine Jagd-, Gäste- und Rinderfarm. Heute ist der 65-Jährige wieder zurück in seiner Kärntner Heimat und genießt den Ausblick über den Wörthersee von seinem Haus am Ufer. Mit Namibia bleibt die Familie eng verbunden, zumal Linder zum Honorarkonsul des Staates im südwestlichen Afrika ernannt wurde.

Die Liebe zu Afrika entfachte beim gebürtigen Klagenfurter nach einem abgebrochenen Medizinstudium. „Bekannte meiner Eltern betrieben in Ghana einen Holzhandel und waren auf der Suche nach jemandem, der sich dort um Haus und Hof kümmert“, erinnert sich Linder. Also ging es für den jungen Kärntner zunächst an die Elfenbeinküste. Fünf Jahre später kehrte er wieder zurück und heuerte im Marketingbereich einer Bank an. Allerdings: Jede Urlaubsreise führte ihn nach Afrika, zumeist nach Kenia, Tansania und eben nach Namibia. Heimlich arbeitete er an der Idee, sich auf dem Kontinent eine Existenz aufzubauen.

„Wir kaufen eine Farm in Afrika“

Und eines Tages stellte er seine Eltern vor die Tatsache: „Wir kaufen eine Farm in Afrika.“ Mutter Gertraud war für die Idee ihres Sohnes sofort Feuer und Flamme. Damit ging die 5000 Hektar große Liegenschaft – also ein Areal, 2,5 Mal so groß wie der Wörthersee – sowie 500 Rinder in das Eigentum der Linders über. Und Michael und Birgit Linder – das Paar ist seit 34 Jahren verheiratet – wanderten aus.

1 / 3 Michael und Birgit Linder in ihrer Wahl-Heimat Namibia © Privat/kk

Vom oft romantisierten Wunschbild eines perfekten, stressfreien Lebens fernab der Kärntner Heimat war das Paar aber noch weit entfernt. Das kleine Schloss auf der Farm, das im Jahr 1895 vom Grafen Faber-Castell erbaut wurde, war verfallen. Die Familie – Tochter Marielle war damals neun Jahre alt – schlief anfangs auf einfachen Matratzen am Boden. „Wir hatten weder Wasser noch Strom“, lässt Michael Linder seine Anfänge in Afrika noch einmal Revue passieren. Deshalb sei die Immobilie auch erschwinglich gewesen.

Tag und Nacht hat das Paar gearbeitet, um möglichst bald Gäste in einem der sieben luxuriösen Bungalows zu begrüßen. Doch diese ließen sich die ersten zwei Jahre kaum blicken. „Aufgeben und Zurückgehen kam für uns aber nicht in Frage“, gibt Linder offen zu, dass ihn manchmal auch die Zweifel plagten. Erst der Besuch eines Geschäftsmannes aus Litauen veränderte alles – die Gäste gaben sich die Türklinke in die Hand. „Wir durften Minister, Präsidenten und namhafte Unternehmer aus der ganzen Welt bei uns begrüßen“, verrät Linder. Mit den meisten ging der Kärntner auf die Jagd, mit anderen auf Fotosafari. Ehefrau Birgit kümmerte sich, gemeinsam mit zehn Angestellten, die zur Familie gehörten, um das Wohl der Gäste.

1 / 6 Die Farm und Lodge in Zentralnamibia war 25 Jahre lang die Heimat von Michael und Birgit Linder © Privat/kk

25 Jahre war also Namibia der Lebensmittelpunkt der Familie Linder. Arbeitstage von 5 bis 22 Uhr, weite Wege – um einen Einkauf zu tätigen, musste oft eine Strecke von 150 Kilometern zurückgelegt werden – nahm man dafür gerne in Kauf. Einmal im Jahr statteten die Linders Kärnten einen Besuch ab. „Und wir haben gewusst, dass wir auch einmal zurückkehren“, führt Linder weiter aus. 2019 war es dann so weit.

Der Verkauf der Farm an einen Unternehmer aus den USA fiel ihm alles andere als leicht: „Wir trauern dieser Zeit schon noch nach.“ Seine Verbindung zu seiner ehemaligen Wahl-Heimat ist dementsprechend groß, nicht zuletzt, weil der 65-Jährige im Vorjahr zum Honorarkonsul von Namibia ernannt wurde. Mitte November wird das Konsulat im Gemeindeamt Krumpendorf offiziell eröffnet. Im Jänner hebt dann der Flieger wieder in Richtung Afrika ab.