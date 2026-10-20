folk.art.festival: Nicht ohne Pferdekopfgeige

Das 8. folk.art.festival stellt sich tapfer der Frage zeitgenössischer ethnischer Musik. Mit und ohne Noten. Mit und ohne Heimat.

Wem gehört die Volksmusik? Gute Frage. Was unterscheidet sie von des Volkes Tümlichkeit? Muss man dazu eine stilisierte Lederhose mit weißen Sneakers anziehen und den Heimatführerschein dabeihaben? Darüber könnte heuer bei den zwei Musikgesprächen im Rahmen des rührigen Festivals folk.art durchaus gesprochen werden, das Thema wird ja zudem auch immer politischer. Oder man findet bei einem der schon traditionellen Stadtrundgänge wie „Menschsein in Graz – gestern und heute“ Hinweise auf kulturelle Identität abseits der Herrengasse. Wie auch immer, Fragen nach dem Verhältnis von Ethnie und Volksmusik, kultureller Aneignung und dem ewig strapazierten Begriff Heimat will man zumindest anstoßen. Den Rest macht dann eh wieder die unvermeidbare musikalische Evolution.

20 Programmpunkte und neue Spielorte

Später als in den Jahren zuvor geht heuer eines der engagiertesten und programmatisch fundiertesten österreichischen Festivals nun also wieder auf kulturelle Spurensuche, freilich mit dem Fokus Musik. Wobei uns Festivalleiter Elias Plösch gleich vorweg mit seinem Begriff der „zeitgenössischen ethnischen Musik“ konfrontiert, einem Begriff, „mit dem ich mich gut anfreunden kann, weil er die Weiterentwicklung einer Richtung und nicht so schubladisiert ist“. Das lässt sich für die 20 Programmpunkte der achten Festivalausgabe samt ihres mehr oder weniger didaktischen Hintergrunds auch gut nachvollziehen. Dafür sei man heuer auch in die Umgebung gegangen und habe einige neue Spielorte dazubekommen. Wie etwa den Pfarrsaal Feldkirchen (bei Graz), wo in Zusammenarbeit mit dem dortigen Kleinkunstverein um Gerhard Schrempf das Shaari Ensemble zusammen mit dem Percussionisten Claudio Spieler am 29. Oktober (19.30 Uhr) tief in die persische Tradition eintauchen wird.

Zentrum des Festivals ist jedoch der Heimatsaal im Volkskundemuseum in Graz, wo am 21. Oktober die Wiener Frauen-Band „Anja Om Plus“ mit ihrer singulären Mischung aus zeitgenössischer Vokal- und Popmusik die Eröffnung übernehmen wird. Unter der künstlerischen Leitung von Maximilian Kreuzer geht der musikalische Parcours diesmal vom „Alpenraum zur irischen Hochalm“ (Trio Hupsala, 23. Oktober, Stieglerhaus, St. Stefan/Stainz) und vom Balkan über Persien bis nach Skandinavien.

© folk.art.festival Am 7. November im Heimatsaal: Das ägyptische Sextett Cairo Steps rund um den Oud-Virtuosen Basem Darwisch verbindet Orient und Okzident, Jazz und Klassik

Mit dem koreanischen Duo „Dal:um“ sind erstmals auch Musikerinnen aus Asien am Start, die sich dieses Doppelkonzert mit dem intim narrativen Cello von Sophie Abraham teilen werden. Der „Donnerstag ist Balkantag“ (5. November), frohlockt Plösch, ein Tag, der unter anderem mit dem Duo Pavel Shalman & Boki Radenkovic gleich eine „furchtlos improvisierte“ ethnische Weltreise auf die Murinsel bringt.

Vom Iran bis nach Skandinavien

Geschichten, die wie extra für das Orienthaus Reyhani (Schönaugasse 49) geknüpft sein könnten, bringt die iranische Oud-Spielerin Avon Ahmadi mit (6. November), indes das preisgekrönte skandinavische „Floating Sofa Quartet“ tief in der nordischen Folkszene verwurzelt ist, wo sonst. Einen Höhepunkt verspricht zweifellos das Ensemble „Baba Yoga & SKO“ am 5. November im Dom im Berg, das noch von Musikern des Styrian Klezmore Orchestra verstärkt wird.

Für uns Krähenstimmen hält das Festival aber mit dem Workshop „Mongolischer Kehlkopfgesang“ eine echte Rarität unter der Leitung von Myanmar Nyamaa parat. Der prominente Spezialist droht uns dabei auch noch mit der Präsentation der traditionellen Pferdekopfgeige. Nix wie hin!