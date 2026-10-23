Junge Volkspartei in Feldkirchen steht unter neuer Führung

Moritz Pluch (20) ist der neue Bezirksobmann der Jungen Volkspartei (JVP) Feldkirchen. Der St. Urbaner wurde einstimmig gewählt.

Bei der Neuwahl der Bezirksorganisation der Jungen Volkspartei (JVP) Feldkirchen wurde der 20-jährige Moritz Pluch aus St. Urban einstimmig zum neuen Bezirksobmann gewählt. Gemeinderat Simon Niederbichler, der sich in den vergangenen Jahren in der JVP in der Stadtgemeinde und im Bezirk engagiert hat, wird der Bezirksorganisation künftig als Stellvertreter erhalten bleiben.

„Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Aktionen in Feldkirchen umsetzen können – von sozialen Projekten und Spendenaktionen über Konzerte bis hin zum erfolgreichen Gemeinderatswahlkampf“, blickt Niederbichler zurück. Künftig wolle er sich verstärkt auf seine Arbeit im Feldkirchner Gemeinderat konzentrieren. Als JVP-Gemeindeobmann werde er sich weiterhin für die Anliegen der Jungen in der Bevölkerung einbringen. „Ich bedanke mich für die schöne Zeit und die gemeinsamen Projekte. In Zukunft möchte ich meinen Fokus voll auf die Stadtgemeinde Feldkirchen und die Arbeit im Gemeinderat legen.“

Der neue Bezirksobmann Pluch möchte sich künftig besonders für die Anliegen junger Menschen in der Region einsetzen. Der 20-Jährige studiert Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau. „Ich bin davon überzeugt, dass junge Menschen in unserer Region nicht nur eine Stimme und eine Meinung haben sollten, sondern auch die Möglichkeit, diese aktiv einzubringen, um etwas zu verändern“, meint Pluch.

Auch Bürgermeister Martin Treffner und Nationalrat Gabriel Obernosterer waren vor Ort. Sie gratulierten Pluch zur einstimmigen Wahl und wünschten ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe.