Per Geburt zur Staatsbürgerschaft

Eine politisch breit getragene Initiative fordert eine Regelung, wie sie in Deutschland seit 26 Jahren existiert. Die Regierung müht sich aber gerade mit einer anderen Reform.

Geboren und aufgewachsen in Österreich, Studium in Wien, aber auch an der renommierten Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Mehr als ein Dutzend Auszeichnungen im Inland und Ausland, darunter dreimal der Gewinn des österreichischen Filmpreises, im Vorjahr dann die Verleihung des „Outstanding Artist Award“ der Republik Österreich. Das ist, in aller Kürze, die beeindruckende Vita der 31-jährigen Filmerin Olga Kosanović. Weniger erfolgreich war ihr Versuch, Österreicherin zu werden: „Ich war innerhalb von 15 Jahren 58 Tage zu viel im Ausland.“ Kosanović blieb Serbin.

Das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz gilt als eines der restriktivsten weltweit. Die Einbürgerungsquote ist im EU-Vergleich sehr niedrig, in der Regel liegen nur die baltischen Staaten hinter Österreich. „Ich bin kein kurioser Einzelfall“, sagt die Regisseurin, deren jüngster Film ( „Noch lange keine Lipizzaner“) ihre Nicht-Einbürgerung behandelte. Unlängst machte der Fall der ORF-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr Schlagzeilen, die seit mehr als 50 Jahren in Österreich lebt, der aber die Wiener Behörde bescheinigte, über keinen ausreichenden Deutschnachweis zu verfügen. Die „Presse“ berichtete diese Woche, dass der Politologe Vedran Džihić, der 1993 als Teenager aus Bosnien geflüchtet war, mit seinem Antrag wegen vier kleiner Verwaltungsstrafen scheiterte. Unter anderem hatte er sein E-Auto zu lange in einer Aufladezone geparkt.

Regierung verhandelt kleine Reform

Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung einer kleinen Reform verschrieben, durch die Grotesken, wie sie Gülgün-Mayr und Džihić widerfuhren, unterbunden werden sollen. Vereinbart ist eine „Entbürokratisierung der Prozesse“, kleine Verwaltungsübertretungen sollen „kein Hindernis mehr darstellen“ und die Einkommenshürden für Personen aus „dringend notwendigen Berufen“ gesenkt werden. Anders formuliert: Händeringend gesuchte und aus dem Ausland angeworbene Pflegerinnen sollen künftig auch die Chance bekommen, nach zehn Jahren um einen österreichischen Pass anzusuchen.

Sonderlich weit sind die Verhandlungen aber noch nicht gediehen, erfuhr die Kleine Zeitung aus Regierungskreisen. Nach einer längeren Pause würden nun aber wieder Gespräche stattfinden. Die Grundsatzeinigung sieht zwar auch Verschärfungen des Staatsbürgerschaftsrechts vor, doch die ÖVP ist bei dem Thema sehr defensiv und würde am liebsten gar keine Änderungen vornehmen. Ausgang ungewiss.

Initiative fordert Geburtslandprinzip wie in Deutschland

Der Fall von Kosanović wird von den Regierungsplänen aber gar nicht adressiert. Für in Österreich geborene Kinder kann zwar nach sechs statt zehn Jahren ein Antrag auf eine Einbürgerung gestellt werden, die Eltern müssen aber alle Kriterien erfüllen. Eine breit getragene Plattform startet deshalb eine Initiative für die Verankerung des Geburtslandprinzips, wie es in zehn EU-Staaten und weltweit in 82 Ländern existiert. Unter den Erstunterzeichnern der Petition finden sich namhafte Persönlichkeiten aller Parteien, mit Ausnahme der FPÖ, wie Franz Vranitzky, Franz Fischler, Irmgard Griss und Alma Zadić. Friedhelm Frischenschlager war zwar einst FPÖ-Minister, ist aber mittlerweile Mitglied der Neos. Kosanović ist Co-Initiatorin.

Als Beispiel wird Deutschland genannt. Seit 2000 erhalten Kinder ausländischer Eltern automatisch die Staatsbürgerschaft, wenn die Eltern davor etliche Jahre verfestigt in Deutschland gelebt haben. Anfangs waren dies acht Jahre, 2024 wurde dies auf fünf Jahre reduziert. In Irland müssen die Eltern drei Jahre gelebt haben, in Belgien sind es zehn. Einen konkreten Vorschlag liefert die Initiative nicht. Die genaue Ausgestaltung soll das Ergebnis einer öffentlichen Debatte sein, sagt der Politologe Gerd Valchars, der auf die positive Wirkung der deutschen Regelung für die Integration verwies.

Positive Effekte auf Schulbildung

Eine große Studie zeigte, dass sich die schulische Integration von Kindern mit Migrationshintergrund durch die Reform verbesserte und sich die Bildungsunterschiede verringerten. Über längerfristige Auswirkungen der Integration, berufliche wie private, konnte die Studie noch keine Aussagen treffen. Die jüngsten Krawalle in Frankreich offenbarten aber – nicht zum ersten Mal –, dass die Verankerung des Geburtslandprinzips kein integrationspolitisches Allheilmittel ist. Analysen vergangener Unruhen zeigten, dass der Großteil der Beteiligten französische Staatsbürger waren.

Für Valchers ist es aber auch eine demokratiepolitische Frage. „Die Repräsentativität ist nicht mehr gegeben“, sagt der Politologe. Von den 1,9 Millionen ausländischen Staatsbürgern wurden 290.000 in Österreich geboren. Täglich kämen weitere 50 Neugeborene hinzu, die aufgrund ihrer Abstammung eine andere Staatsbürgerschaft haben.