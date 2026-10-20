Aktuell ist die Tankstelle beim Kreisverkehr in Sinabelkirchen geschlossen. Besitzer Johann Pratscher spricht über die Hintergründe und verrät, wie es weitergeht.

Seit Ende September hat die Tankstelle an der B65 Gleisdorfer Straße beim Kreisverkehr in Sinabelkirchen geschlossen. Die Zapfsäulen wurden entfernt, der Tankbereich ist mit einem rot-weißen Absperrband abgegrenzt.

Vor 20 Jahren wurde die Tankstelle mit Café und kleinem Shop von Josef und Heribert Pratscher errichtet und seither betrieben. Bis zuletzt waren sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. „Der Standort war ideal, die Tankstelle auch ein beliebter Treffpunkt“, blickt ihr Sohn und Unternehmer Johann Pratscher zurück.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Die Zapfsäulen wurden bereits abmontiert

Die Schließung hätte laut dem Sinabelkirchner Unternehmer mehrere Gründe. Gleich vorweg: Mit der großen Stiglechner-Pleite, von der ja auch Tankstellen im Bezirk Weiz betroffen waren, hat die Schließung nichts zu tun.

Pratschers Eltern sind bereits in Pension, im vergangenen Jahr hatte sich Pratscher außerdem vom gegenüberliegenden Spar-Markt als Geschäftsführer zurückgezogen und auf seine beiden anderen Märkte in St. Ruprecht an der Raab und Laßnitzhöhe konzentriert.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Die Tankstelle wird von der Jet Tankstellen Austria GmbH gepachtet, umgebaut und modernisiert

„Hätten mit Preisen nicht mithalten können“

Was noch dazukommt, sind die Pläne für eine mögliche McDonald’s Filiale. Das potenzielle Grundstück, wo jene errichtet werden könnte, liegt genau gegenüber der Pratscher-Tankstelle. „Wir haben die Sorge gehabt, dass, wenn McDonald‘s kommt, dass sich Jet hier ansiedeln könnte. Das wäre für uns natürlich nicht ideal gewesen, weil mit diesen Preisen können wir selbst als Diskont-Tankstelle nicht mithalten“, erzählt Pratscher.

© KLZ / Veronika Teubl-Lafer Die Wiedereröffnung sei laut Pratscher spätestens Anfang Jänner 2027 geplant

Darum trat er selbst mit dem Tankstellenbetreiber in Kontakt. Und der hatte sofort Interesse. „Sie wollten ohnehin ihr Netz direkt an den Autobahnen ausbauen.“ Die Jet Tankstellen Austria GmbH wird das Tankstellen-Areal pachten und in den kommenden Monaten umbauen, modernisieren.

Auch ein Shop-in-Shop-System soll kommen. Die Eröffnung wäre laut Pratscher für Anfang Jänner geplant. „Ich möchte mich bei all unseren Gästen und Stammkunden bedanken, es war eine schöne Zeit, aber man muss mit der Zeit gehen.“ Bereits gekaufte Tankgutscheine sind künftig auch bei Jet einlösbar.

Wie geht’s weiter mit Mc Donalds?

Und wie schaut es jetzt mit dem potentiellen McDonalds aus? „Es laufen weiterhin Gespräche, eine definitive Zu- oder Absage haben wir bisher nicht bekommen“, sagt Bürgermeister Emanuel Pfeifer.

Im Juni bestätigte der Konzern, dass sich das Grundstück in Sinabelkirchen derzeit noch in Prüfung befände. Fest steht: im kommenden Jahr soll das Grundstück aufgeschlossen werden. So hofft die Gemeinde jenes auch für andere Gewerbebetriebe interessant zu machen.