Winterurlaub in der Sonne: Wie sicher sind Dubai, Ägypten und Co.?

Dubai, Ägypten und der Oman zählen zu den beliebten Reisezielen in der kalten Jahreszeit. Die Sicherheitslage infolge des Kriegs in der Region ist unterschiedlich.

Wenn es in Mitteleuropa kalt und grau wird, beginnt in vielen Destinationen die Hauptreisezeit. Dubai, Ägyptens Badeorte am Roten Meer, die Wadis Jordaniens oder die Königsstädte Marokkos stehen bei Urlaubern in den Wintermonaten hoch im Kurs. Normalerweise. Die Sicherheitslage in Teilen des Nahen Ostens hat sich seit Februar 2026 mit dem Beginn der amerikanisch-israelischen Militärangriffe auf den Iran deutlich verschärft.

Zwar nehmen einige Fluggesellschaften wie Austrian Airlines oder die Lufthansa Verbindungen in die Golfregion wieder auf, doch die Situation bleibt angespannt. Und weist laut den Reiseinformationen des österreichischen Außenministeriums deutliche Unterschiede auf.

Vereinigten Arabischen Emirate: Dubai und Abu Dhabi

Die Vereinigten Arabischen Emirate mit Dubai und Abu Dhabi gehören zu den bekannten Fernreisezielen der Wintersaison. Für alle Mitgliedsländer, also auch Adschman, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain, gilt laut den aktuellen Reisehinweisen ein Sicherheitsrisiko, also Stufe 2 auf der Skala. Sicherheitsstufe 4 bezeichnet eine Reisewarnung für die jeweils ausgewiesenen Regionen oder das gesamte Land.

Die Gründe dafür liegen laut BMEIA in der Gefahr weiterer militärischer Angriffe. Reisende müssen weiterhin mit kurzfristigen Flugänderungen, Luftraumsperren und einer möglichen Verschärfung der Lage rechnen. Zudem empfiehlt das Außenministerium Reisenden sich bei der Österreichischen Botschaft Abu Dhabi zu registrieren, damit sie im Bedarfsfall rasch kontaktiert werden können.

Ägypten: Nicht alle Regionen sind gleich betroffen

Ägypten zählt mit Urlaubsorten wie Hurghada und Marsa Alam am Roten Meer zu den etablierten Winterdestinationen für alle, die der Kälte entfliehen wollen. Aber auch das Große Ägyptische Museum in Kairo hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. In den genannten Regionen und großen Teile des Landes am Nil gilt aktuell die Sicherheitsstufe 2.

Allerdings ist die Lage nicht überall gleich: Laut BMEIA wird von nicht unbedingt notwendigen Reisen ins Innere des Südsinai abgeraten (Sicherheitsstufe 3). Für den Norden der Sinai-Halbinsel, das Grenzgebiet zum Gazastreifen, das ägyptisch-israelische Grenzgebiet, die Saharagebiete an den Grenzen zu Libyen und zum Sudan gilt eine regionale Reisewarnung (Sicherheitsstufe 4).

Oman: Der touristische Newcomer im Nahen Osten

Der Oman bietet Wüstenlandschaften, Gebirge, Oasen in Flussbetten, eine lange Küste am Arabischen Meer und am Golf von Oman und gilt als Alternative zu den stärker frequentierten Golfdestinationen. Erst kürzlich wurde das Land vom Reiseführer „Lonely Planet“ zu einer der besten Reisedestinationen 2027 gewählt.

Die Sicherheitsbewertung für fast das ganze Land liegt bei Stufe 2. Für die Exklave Musandam an der strategisch wichtigen Straße von Hormus und für das Grenzgebiet zum Jemen gilt dagegen Stufe 3. Von nicht unbedingt notwendigen Reisen in diese Regionen rät das BMEIA ab.

Jordanien und die übrigen Golfstaaten

Besonders deutlich zeigen sich die Auswirkungen des Kriegs im Iran in Ländern, die näher an den militärischen Spannungen liegen. Für Jordanien gilt laut BMEIA Sicherheitsstufe 3; von nicht unbedingt notwendigen Reisen wird also abgeraten. Das gilt auch für Katar, Bahrain und Kuwait. Große Teile von Saudi-Arabien fallen ebenfalls unter die Sicherheitsstufe 3, für den 30 Kilometer breiten Grenzstreifen zum Jemen in den Provinzen Nadschran, Asir und Dschaizan hat das Außenministerium eine regionale Reisewarnung ausgesprochen.

Tunesien: Beliebte Badeorte versus Grenzregionen

Auch Tunesien ist im Herbst und Winter ein beliebtes Reiseziel, insbesondere mit Badeorten wie Hammamet, Sousse, Monastir, Mahdia und der Insel Djerba. Für diese touristischen Regionen und die Hauptstadt Tunis gilt laut österreichischem Außenministerium Sicherheitsstufe 2. Die Lage ist jedoch nicht im ganzen Land gleich: Für große Teile des Landesinneren gilt Stufe 3, für bestimmte Gebiete an den Grenzen zu Algerien und Libyen sowie in abgelegenen Regionen Stufe 4.

Marokko: Weiter vom Konfliktherd entfernt

Marokko ist ebenfalls ein beliebtes Winterreiseziel, liegt aber geografisch deutlich weiter von den unmittelbaren Konfliktgebieten am Persischen Golf entfernt. Im Großteil des Landes gilt laut den Reisehinweisen des BMEIA die Sicherheitsstufe 2. Davon zu unterscheiden sind Gebiete in der Westsahara und abgelegene Regionen im Süden Marokkos, für die regionale Reisewarnungen gelten.