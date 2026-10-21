Australischer Ausnahmegitarrist begeisterte in Spittal

Michael Fix präsentierte im Schloss Porcia sein ganzes Repertoire: von Jazz und Blues über keltische und australische Volksmusik bis hin zu Country und Klassik.

Mit seiner außergewöhnlichen Fingerstyle-Technik begeistert der Australier Michael Fix seit mehr als 30 Jahren sein Publikum und verbindet technische Brillanz mit musikalischem Feingefühl und einer charmanten Bühnenpräsenz. Am Freitag gab der Gitarrist im Rahmen der von Hartwig Weiher geleiteten Initiative „Guitarena“ im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia einen Einblick in sein abwechslungsreiches Repertoire. Von Jazz und Blues über keltische und australische Volksmusik bis hin zu Country und klassischen Einflüssen, ergänzt durch seine eigenen, unverwechselbaren Kompositionen, reichte die Bandbreite seiner musikalischen Vielfalt.

Mit humorvollen Anekdoten zwischen den einzelnen Stücken gewährte der sympathische Musiker persönliche Einblicke und sorgte für eine angenehme, ungezwungene Atmosphäre. Unter den Zuhörern waren auch die Mandatarinnen Andrea Schmölzer und Ursula Raunegger.