Silicon Alps Cluster: Ein „Clusterkenner“ rückt an die Spitze

Mehr als 140 Betriebe und Institutionen, ein Großteil davon aus der Steiermark und Kärnten: Der Silicon Alps Cluster hat sich als Technologieplattform etabliert. An die Spitze rückt jetzt Michael Liebminger.

Wie exklusiv berichtet, kommt es an der Spitze des Silicon Alps Clusters zu einem Chefwechsel: Mit 1. Dezember folgt Michael Liebminger auf Robert Gfrerer. Am Dienstag bestätigten das die anteilsmäßig größten Gesellschafter des, vor allem im Süden Österreichs verankerten, gewichtigen Mikroelektronik-Ökosystems.

In den vergangenen Jahren seien im Cluster „wesentliche Strukturen geschaffen, langfristige Partnerschaften aufgebaut und wichtige Impulse für die Entwicklung gesetzt worden“, heißt es am Dienstag in einer Aussendung, die vom Land Steiermark gemeinsam mit dem Land Kärnten aufgesetzt wurde. Robert Gfrerer wird dabei „ausdrücklicher Dank und Anerkennung“ ausgesprochen.

© APA / Daniel Waschnig Stand seit 2021 an der Spitze des Clusters: Robert Gfrerer

Michael Liebminger indes sei „als Bestgereihter aus einem objektiven Hearingverfahren hervorgegangen“, wie es nun mit Blick auf die künftige Führung heißt. Er sei ein „Experte für Clusterstrukturen“ und konnte diesbezüglich „viele einschlägige Erfahrungen“ bei seinem bisherigen Arbeitgeber, der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG, sammeln. 2024 stand Liebminger übrigens einige Monate interimistisch an der Spitze eines weiteren, großen Clusters: des Mobilitätsclusters ACstyria.

Welche Ziele der Cluster mit neuer Spitze verfolge? „Bewährtes fortzuführen, vorhandene Stärken zu nutzen und zugleich Raum für neue Perspektiven und künftige Chancen zu schaffen“, heißt es von den Gesellschaftern.

© SFG Neo-Cluster-Chef Michael Liebminger

Als „Erfolgsgeschichte“ benennt der steirische Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer das bis dato zehnjährige Bestehen des Silicon Alps Clusters, der in Summe rund 140 Unternehmen und Institutionen zusammenführt. Es habe sich bewährt, diese „für die Digitalisierung so wichtige Schlüsseltechnologie im Süden Österreichs weiter zu stärken“. Von einem „starken Beispiel“, das den Mehrwert einer engen Zusammenarbeit zwischen Kärnten und Steiermark illustriere, spricht auch der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner.

„Erfahrung, starkes Netzwerk, tiefes Verständnis“

Neo-Chef Liebminger, der auf einer „starken Basis“ aufsetzen könne, bringe „Erfahrung, ein starkes Netzwerk und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmen und Clustern mit“, lässt SFG-Chef Christoph Ludwig wissen. Zugleich zeige die Bestellung, „welche Kompetenz in der SFG gewachsen ist“.

Der Silicon Alps Cluster hätte sich „als wichtige Plattform für die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Forschung und Technologie in Kärnten und der Steiermark etabliert“, sagt Markus Hornböck, Chef der Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft (BABEG). Gemeinsam mit Michael Liebminger gelte es nun, „den Technologiestandort weiterzuentwickeln“.