Brigitte Stocker ist Präsidentin der Spittaler Kiwanis Damen

Von ihrer Vorgängerin Ingrid Petutschnig übernahm Brigitte Stocker das Amt der Präsidentin des Kiwanis Damen Clubs Spittal Porcia. Heuer wird 20-jähriges Bestehen gefeiert.

Im feierlichen Ambiente des Schlosses Greifenburg erfolgte die Amtsübergabe an die neue Präsidentin des Kiwanis Damen Clubs Spittal Porcia. Von ihrer engagierten Vorgängerin Ingrid Petutschnig übernahm Brigitte Stocker das Amt der Präsidentin. Ihr zur Seite stehen Maria Arrich als Clubsekretärin, Karin Meließnig als Schatzmeisterin und Doris Micheler als Präsidentin elect.

Zum heurigen 20-jährigen Bestehen des Kiwanis Damen Clubs freuen sich die Mitglieder besonders über die großartigen Spendenaktionen an Bedürftige. Umfangreiche Unterstützung kam auch besonders begabten Kindern und Jugendlichen zugute. Finanziert wurden die Förderungen aus den Charity-Projekten „Adventkalenderverkauf“ und „Faschingskrapfenaktion“. Die Damen des KC Spittal Porcia mit ihrer Präsidentin Brigitte Stocker bedanken sich herzlich bei allen Sponsoren und bitten weiterhin um Ihre Unterstützung.