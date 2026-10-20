Oberkärntens erste Mini-Apotheke hat 24 Stunden geöffnet

Vor der Hubertus-Apotheke in Spittal steht ein Automat, an dem man sich rund um die Uhr bedienen kann. Darin zu finden sind Produkte, für die es keine Beratung braucht.

Sonnencreme, Anti-Mückenspray, Thermacare-Wärmepflaster, Hilfe bei Blasenentzündung oder Sodbrennen, Schwangerschaftstests, Kondome, Schnuller, Blasenpflaster oder Vitamin-Gummibären – die Auswahl in den 24-Stunden-Apotheken von „Medybox Austria“ ist groß. Nach Standorten in Wien, Graz, Tirol oder Velden zieht es das Unternehmen erstmals nach Oberkärnten. Direkt vor der Hubertus-Apotheke in Spittal haben Passanten bereits den Selbstbedienungs-Automaten entdeckt, der an jene Geräte erinnert, in denen normalerweise Snacks und Getränke auf die Kunden warten.

„Angeboten werden Freiwahl-Produkte, sprich jene Artikel, die sonst frei zugänglich in den Regalen stehen, ohne dass eine vorherige Beratung oder ein Rezept notwendig ist. Die Idee dahinter ist, dass man sich in den späten Abendstunden und in der Nacht selbst versorgen kann, bis die Apotheke am nächsten Tag wieder geöffnet hat“, schildert Marieluise Haba, Leitung der ABC Maschinenservice GmbH. Die Mitarbeiter beraten aufgrund ihrer Erfahrungswerte die Apotheken bezüglich des Sortiments, doch über die endgültige Auswahl können diese selbst entscheiden.

Wie funktioniert der Automat?

Laut Daniel Schnitzer, Kommunikationsverantwortlicher der Hubertus-Gruppe, orientiere sich diese an der bisherigen Nachfrage. „Es sind Produkte des täglichen Bedarfs, beziehungsweise Artikel, die in einer Nachtapotheke oft gekauft werden, wie beispielsweise Erkältungstees, Melatonin-Einschlafprodukte oder Säuglingsnahrung.“ Ein weiterer Vorteil sei laut Schnitzer die Diskretion: „Einige Kunden bevorzugen es, bei dem Kauf von intimeren Produkten wie beispielsweise Präservativen oder Tampons zu einem Automaten zu gehen, anstatt ein Gespräch in einem offenen Verkaufsraum aufnehmen zu müssen.“

Nach etwa eineinhalb Wochen kann eine erste Bilanz gezogen werden: Die Frequenz sei gegeben. „Wir haben beobachtet, dass einige Kunden noch nicht ganz verstehen, wie das System funktioniert, aber es ist ein sehr einfacher Vorgang. Die Produkte sind nummeriert. Die Zahl wird schließlich am Tastenfeld eingegeben. Danach wird der zu zahlende Betrag angezeigt. Dieser kann bar oder mit Karte beglichen werden. Im Anschluss fällt das Produkt in das Ausgabefeld“, schildert Schnitzer. Eine detaillierte Erklärung wird demnächst am Automaten angebracht.