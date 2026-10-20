Österreichs erfolgreichster Fußballer aller Zeiten zog sich bei seinem ersten Heimspiel für seinen Neo-Arbeitgeber eine Muskelverletzung zu.

David Alaba wird Udinese vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie die „Gazzetta dello Sport“ am Dienstag berichtete, fällt Österreichs Teamkapitän aufgrund einer Muskelverletzung zumindest zehn Tage aus. Der 34-Jährige zog sich die Blessur in der Wade demnach beim 0:3 gegen Lecce zu. Bei der Partie wurde Alaba zur Pause ausgetauscht.

Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Klub. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Runjaic unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.