Osttiroler Schwimmer holte in Innsbruck zweimal Silber

Der bald 13-jährige Lorenz Gomille überzeugte gegen die oft ältere Konkurrenz beim Alpenmeeting in Innsbruck. Er qualifizierte sich für die Österreichischen Meisterschaften 2027 in Graz.

Beim stark besetzten Internationalen Alpenmeeting in Innsbruck mit Teilnehmern aus fünf Nationen sorgte der fast 13-jährige Lorenz Gomille am vergangenen Wochenende für großes Aufsehen. Gegen die oft ältere Konkurrenz überzeugte der Nachwuchsschwimmer der Schwimmunion Osttirol (Lienz) mit Top-Platzierungen und erfüllte bereits das anspruchsvolle Limit für die Österreichischen Meisterschaften im März in Graz.

Gleich über mehrere Strecken stellte Gomille seine aktuelle Topform unter Beweis: Über 100 Meter Freistil (Kraul) unterbot er die geforderte ÖM-Norm um über eine Sekunde. Im stark besetzten internationalen Feld erkämpfte er sich eine Silbermedaille sowie gleich drei vierte Plätze. Da die Wertung jeweils zwei Jahrgänge zusammenfasste und viele seiner Gegner mindestens ein Jahr älter waren, ist dieser Erfolg umso höher einzustufen. Ein besonderes Glanzlicht setzte der junge Athlet über 50 Meter Kraul: Mit einer famosen Zeit von 27,81 Sekunden sprintete er zu Silber und unterstrich sein großes Potenzial.

© Kk/privat Lorenz Gomille von der Schwimmunion Osttirol glänzt beim Alpenmeeting

Doch nicht nur im Kraulstil schwimmt Gomille auf der Überholspur. In den anderen Schwimmlagen legte er eine enorme Entwicklung hin: Über 100 Meter Rücken verbesserte er seine Bestzeit innerhalb eines Jahres um beachtliche 14 Sekunden, über 100 Meter Brust schraubte er seine Marke seit Februar 2026 um zehn Sekunden nach unten. Mit diesen Top-Ergebnissen im Gepäck blickt Lorenz Gomille voller Zuversicht den Österreichischen Meisterschaften im kommenden Frühjahr in Graz entgegen.