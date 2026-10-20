Kärntner Feuerwehrmann mit 42 Jahren plötzlich verstorben

Gruppenkommandant René Wallner aus Straßburg schloss im Alter von 42 Jahren für immer seine Augen. Der Feuerwehrmann war für seine Verlässlichkeit und sein Engagement bekannt.

Straßburg trauert um René Wallner. Der leidenschaftliche Feuerwehrmann ist im Alter von 42 Jahren verstorben. „René war ein reiner Freudenmensch. Er war die treibende, aktive Kraft in unserer Mitte – ein Familienmensch durch und durch, der das Leben fröhlich, spaßig und bunt gestaltete“, sagt seine Familie.

Er sei für alle da gewesen. „Wenn jemand seine Hilfe brauchte, gab es für ihn kein Nein. Seine Aufgaben erfüllte er nicht nur, er lebte sie – stets mit leidenschaftlichen 110 Prozent, voller Zuverlässigkeit, und motivierte damit andere.“ Sein Wirken und Tun war vielfältig, sowohl im Vereinsleben als auch in seinem Beruf. „Es ist an dieser Stelle nicht ansatzweise möglich, ihm und seinem warmherzigen Wesen und Leben wirklich gerecht zu werden.“

Seit 2002 schlug sein Herz für die Freiwillige Feuerwehr (FF) Straßburg. Als Maschinist, Atemschutzbeauftragter und Gruppenkommandant ging er stets voran, übernahm die Initiative und war ein unersetzlicher Kamerad. Als Berufsschullehrer am Ausbildungscampus der Kelag brannte er dafür, junge Menschen zu bewegen. „Er wollte ihnen Mut machen, ihren eigenen Weg mit Freude zu gehen, damit ihr Leben lebendig und erfüllend wird.“

Er liebte das Tauchen und die Welt unter Wasser. „Nun hat er seinen letzten Tauchgang angetreten, hinein in eine tiefe, absolute Stille. Während wir hier zurückbleiben und den schmerzhaften Verlust spüren, dürfen wir gleichzeitig wahrnehmen, dass alles, was René ausmachte, in uns bleibt.“