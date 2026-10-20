Fischgeschäft im Lavanttal wurde geschlossen

Aufgrund des Hausverkaufs haben Hans und Sylvia Jäger ihr Geschäft in Bahnhofsnähe in St. Stefan geschlossen. Ganz vom Fischgeschäft lösen will sich das Ehepaar nicht.

2023 haben Hans und Sylvia Jäger nach zehn Jahren ihre Fleischerei in St. Stefan im Lavanttal geschlossen, „weil es seit Corona unmöglich war, Fachpersonal zu bekommen“. Die Fleischwaren haben sie von regionalen Bauern bezogen und verarbeitet, wobei sie sich schon lange auf den Verkauf von Fischspezialitäten konzentriert hatten. Mit der eigenen Fischzucht hat das Ehepaar weitergemacht und samstags ihr Geschäft für den Verkauf fangfrischer Forellen, Lachsforellen, Knoblauchgarnelen, Thunfisch, Goldbrassen, Wolfsbarsch, Muscheln & Co. zwei Stunden lang geöffnet.

Kein endgültiges Aus?

Das Haus in der Bahnhofstraße in St. Stefan hat das Ehepaar vor Jahren mit der Schließung der Fleischerei zum Verkauf angeboten. Nun ist es verkauft. „Nach vielen schönen Jahren müssen wir leider mitteilen, dass unser Fischgeschäft aufgrund des Hausverkaufs bis auf Weiteres geschlossen bleibt“, lässt Familie Jäger über die sozialen Medien ausrichten und bedankt sich bei den Kunden für die Treue: „Ganz verabschieden möchten wir uns jedoch noch nicht. Vielleicht gibt es in Zukunft die Möglichkeit, unser Angebot an unserem Fischteich wieder aufzunehmen“, macht das Ehepaar seiner Kundschaft Hoffnung.