„Cash or Trash“: Gemälde von Kaiser Franz Joseph wird versteigert

Der Schätzmeister des italienischen Pendats zu „Bares für Rares“ tritt bei einer großen Versteigerung in Triest auf. Dort kommen 400 Exponate unter den Hammer, man kann online live dabei sein.

Knapp 400 Exponate kommen am 26. und 27. Oktober in Triest unter den Hammer, darunter auch Raritäten wie ein Gemälde des auffallend dünnen Kaisers Franz Joseph in jungen Jahren. Bei der Versteigerung tritt auch der Kunst- und Antiquitätenexperte Alessandro Rosa auf. Er ist als Schätzmeister der italienischen Fernsehserie „Cash or Trash“ bekannt, dem italienischen Pendant zur ZDF-Sendung „Bares für Rares“. Rosa wird als Berater des „Stadion Casa d‘Aste“, das die Auktion veranstaltet, mit den Bieterinnen und Bietern sein Wissen teilen.

Da die Auktion live online übertragen wird, kann man auch via E-Mail oder telefonisch mitbieten. Wer live dabei sein will, kann im Auktionshaus „Stadion Casa d‘Aste“ beim Meeresufer an der Adresse Riva Tommaso Gulli 10/a teilnehmen.

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Die Bandbreite beim Wert der unterschiedlichen Exponate ist groß. Der Schätzwert für das 125 mal 95 Zentimeter große Bildnis von Kaiser Franz Joseph, das den Titel „Franz Joseph in Uniform des Feldmarschalls“ sowie die Auktionsnummer 288 trägt, liegt etwa bei 3500 bis 4500 Euro. Der Künstler ist unbekannt.

Die für diese Versteigerung ausgewählten Bilder stammen hauptsächlich von Künstlern aus dem Raum Triest. Versteigert werden unter anderem Werke von Katarina Drenik, die man auch als „Rita“ kennt, von Giovanni Zangrando und Giuseppe Tominz. Das Kunstwerk „La virgo Veneranda“ des aus Pordenone stammenden und in Venedig verstorbenen Michelangelo Grigoletti (1801 bis 1870) ist mit einem Schätzwert zwischen 7000 und 9000 Euro eines der teuersten Objekte.

130 Jahre alte Möbel

Zu ihnen zählen auch mehrere russische Ikonen und Fabergé-Eier. Weiters gibt es Uhren, Ringe, Halsketten, Silberbestecke, Pokale, Armleuchter, Teppiche, Zigaretten-Etuis (150 bis 300 Euro) oder etwa ein Grundig-Radiogerät mit Holzgehäuse aus den 1960er-Jahren, geschätzt auf 200 bis 300 Euro. Eine etwa 130 Jahre alte Sitzgruppe mit Tisch hat den Schätzwert von 1200 bis 1600 Euro.

Wer weniger Geld zur Verfügung hat, könnte sich für die Objekte mit der Nummer 47 interessieren. Dabei handelt es sich um zwei 18 mal 24 Zentimeter große, japanische Holz-Schatullen, datiert auf Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine ist mit einem Pfau verziert, die andere mit Pflanzen. Der Schätzwert wurde mit null Euro angegeben. Das erste laufende Gebot wurde mit 30 Euro beziffert.

Mehr Informationen zur Auktion findet man im Internet unter www.stadionaste.it. Der Katalog mit sämtlichen Exponaten samt geschätztem Wert ist ebenfalls im Internet zu finden.