Diskonter Hofer rüstet Filialen mit Selbstbedienungskassen auf

Bis Ende 2027 stattet der Diskonter Hofer 170 Filialen in Österreich mit Selbstbedienungskassen aus und reagiert damit auf ein Bedürfnis der Kundschaft, erklärt die Handelskette.

Die flinken Kassierinnen beim führenden Lebensmitteldiskonter in Österreich sind Legende. „Ein zügiger Kassiervorgang“, heißt es am Dienstag in einer Aussendung von Hofer, „gehört seit jeher zur DNA von Hofer.“ Doch die Kette reagiert andererseits auf ein wachsendes Bedürfnis seiner Kundschaft und startet die Einführung von Selbstbedienungskassen. Bei anderen großen Lebensmittelhändlern in Österreich sind diese bereits im Einsatz.

Der Start sei bereits erfolgt, erklärt Hofer weiter. Bis Ende 2027 soll es in 170 Filialen (von rund 540 in Österreich) SB-Kassen geben – neben den Kassen in Bedienung. „Das Angebot richtet sich vor allem an Kundinnen und Kunden, die nur wenige Artikel im Einkaufswagen haben und ihren Einkauf besonders rasch abschließen möchten“, so Hofer weiter. Damit biete der Diskonter noch mehr Flexibilität und eine zusätzliche, zeitsparende Alternative beim Bezahlen.

Jeder Zweite nutzt SB-Kassen

Knapp die Hälfte der heimischen Bevölkerung (47 Prozent) nutzt Selbstbedienungskassen mittlerweile gerne und die überwiegende Mehrheit bevorzugt Wahlfreiheit, geht aus einer aktuellen vom Handelsverband beauftragten Umfrage hervor.

Vor allem bei der jüngeren Generation ist laut dieser Umfrage Self-Checkout längst zum Standard geworden. 82 Prozent der Generation Z und 67 Prozent der Millennials nutzen bevorzugt SB-Kassen. 36 Prozent der Befragten nennen die Zeitersparnis als größten Vorteil, gefolgt vom eigenen Tempo beim Scannen und dem kontaktlosen Ablauf. Auch im Branchenvergleich zeige sich, dass der Lebensmittelhandel unangefochtener Spitzenreiter bei der Nutzung von SB-Kassen ist – 31 Prozent der Konsumenten nutzen sie dort häufig.