HLW Krieglach für internationales KI-Projekt ausgezeichnet

Was passiert, wenn bekannte Figuren aus Büchern und Filmen plötzlich in völlig neuen Geschichten aufeinandertreffen? Genau dieser Frage gingen die Schüler der 4HL der HLW Krieglach im vergangenen Schuljahr mit dem Projekt „LITFLIX: where literature, cinema & AI merge“ nach.

Gemeinsam mit Partnerschulen aus Spanien, Belgien und Polen kombinierten sie unter der Leitung von Lehrerin Katrin Gonzales-Baumgartner Charaktere, Handlungsstränge und Schauplätze bekannter Werke und entwickelten daraus eigene, fantasievolle Geschichten. Neben der kreativen Arbeit standen vor allem die internationale Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung der Fremdsprachenkenntnisse und der Erwerb digitaler Kompetenzen im Mittelpunkt.

© OeAD/APA-Fotoservice/Philipp Greindl Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im vergangenen Schuljahr mit dem Projekt beschäftigt

Eine besondere Rolle spielte auch der Einsatz künstlicher Intelligenz: Während die Ideen und Geschichten von den Jugendlichen selbst entwickelt wurden, nutzten sie KI-Werkzeuge, um digitale Avatare zu gestalten. Diese erweckten ihre Geschichten dann zum Leben, indem sie sie als virtuelle Erzähler vorlasen. Die kreativen Ergebnisse wurden schließlich in einer PowerPoint-Präsentation aufbereitet, die optisch einer bekannten Streaming-Plattform nachempfunden war.

Bronze für Schulprojekt

Anerkennung fand die Arbeit der Jugendlichen nun bei der nationalen „eTwinning“-Preisverleihung des OeAD (Agentur für Bildung und Internationalisierung) in Linz, wo die HLW Krieglach den dritten Platz belegte. Die Auszeichnung würdigt die virtuelle Zusammenarbeit österreichischer Schulen mit anderen Bildungseinrichtungen in Europa.

Direktor Jochen Täubl ist erfreut: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Kreativität, Eigeninitiative und Begeisterung unsere Schüler an diesem internationalen Projekt gearbeitet haben. Der dritte Platz ist eine großartige Anerkennung für diese Arbeit und macht mich als Direktor besonders stolz.“