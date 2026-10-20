Melissa Naschenweng freut sich über Nachwuchs: „Emma ist da“

Schlagersängerin Melissa Naschenweng freut sich über tierischen Nachwuchs. Auf Social Media präsentierte die Kärntnerin die kleine Emma, die erst wenige Stunden zuvor das Licht der Welt erblickt hatte.

Für Melissa Naschenweng gab es am Wochenende einen besonderen Grund zur Freude: Die Schlagersängerin präsentierte ihren Fans auf Social Media ihren Nachwuchs. „Nachwuchs! Emma ist da – gerade mal ein paar Stunden alt“, schrieb die Kärntnerin zu mehreren Fotos und Videos. Bei Emma handelt es sich allerdings nicht um ein menschliches Baby, sondern um ein neugeborenes Kälbchen.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Naschenweng im Kuhstall neben der kleinen Emma liegt und das Tier streichelt: „Emma ist heute auf die Welt gekommen!“, erzählt sie in einem Video.

Echte Momente statt Inszenierung

Dabei verzichtete die Sängerin bewusst auf eine aufwendige Inszenierung. „Keine perfekten Bilder, aber echte Momente“, schrieb sie zu ihrem Beitrag. Ganz ungeschminkt war die Sängerin auf den Fotos allerdings nicht, das Kälbchen wurde mit Glitzerlidschatten begrüßt. Und ganz so weiß wie auf den Bildern war Naschenwengs Oberteil nach den Kuscheleinheiten wahrscheinlich auch nicht mehr.

Geschminkt oder nicht: Die Aufnahmen kommen bei ihren Fans jedenfalls gut an. In den Kommentaren finden sich zahlreiche begeisterte Reaktionen und Glückwünsche. „Was für ein süßes Kälbchen!“, schreibt etwa ein Fan. Ein anderer meint: „Schön, dass du neben dem Singen auch ein Herz für Tiere hast.“