Plus 21 Prozent: Auch für Anrainer wird das Parken in Graz teurer

Bisher stand vor allem die geplante Erhöhung der Parkgebühren im Fokus, aber jetzt ist klar: Auch Anrainer müssen für ihre Ausnahmegenehmigung künftig mehr zahlen.

Dass die linke Koalition in Graz die Parkgebühren kräftig erhöht, das ist schon bekannt. Wer sein Auto in der blauen Zone abstellen will, zahlt künftig 1,60 Euro pro halber Stunde (bisher 1,30), in der grünen Zone 1,20 Euro (bisher 1 Euro). Diese Erhöhung, die mit gut 23 Prozent über der Inflationsgrenze seit der bislang jüngsten Anpassung 2023 liegt, ist Teil der Maßnahmenpakete, um das Budget zu konsolidieren.

Was bislang unter dem Radar blieb: Nicht nur für Gäste wird das Parken ihres Autos künftig teurer, sondern auch für Anrainer. Der Preis für die Ausnahmegenehmigungen, die auch für Unternehmer sowie in manchen Fällen für deren Mitarbeiter gelten, steigt ebenfalls um über 21 Prozent. Konkret: Pro angefangenem Monat sind ab 2027 in der blauen Zone 17 Euro fällig, bisher waren es 14. Macht einen Jahresbetrag von 204 Euro. In der grünen Zone sind es dann 15 Euro anstatt der bisherigen zwölf.

Behörde prüft Anspruch auf Ausnahmegenehmigung strenger als früher

Die Ausnahmegenehmigungen werden in der Regel für zwei Jahre ausgestellt, das ist das Maximum. Zum Preis kommen noch Gebühren und Verwaltungsabgaben dazu, die für Landesstraßen 57,10 Euro betragen und für Gemeindestraßen 61 Euro. Grundsätzlich gilt: Anspruch auf so eine Ausnahmegenehmigung hat nur, wer in der entsprechenden Parkzone mit Hauptwohnsitz gemeldet ist und keine Möglichkeit hat, anderweitig einen Stellplatz zu bekommen. Das wird seit gut zwei Jahren von der Behörde strenger geprüft als früher.

Parken für Unternehmer Unternehmer können – wie Anrainer – um eine Ausnahmegenehmigung ansuchen. Für das erste Kfz sind 17 Euro pro Monat zu zahlen (bisher 14), maximal also 408 für zwei Jahre. Für das zweite Kfz sind es dann 816 Euro für zwei Jahre, für jedes weitere 1224 Euro.

Es gibt auch Pauschalkarten für fünf Stunden, die künftig elf Euro kosten.

Übrigens: Auch die Monats- und Jahreskarte für die Grüne Zone, in der man ja zeitlich unbegrenzt parken kann, wird teurer. Die Monatskarte hat bisher 65 Euro gekostet, künftig sind es 79 Euro. Die Jahreskarte steigt von 621 auf 750 Euro. Das ist ebenfalls ein Plus von rund 20 Prozent.

Koalition erwartet sich Mehreinnahmen von 4,5 Millionen Euro pro Jahr

Insgesamt erwartet sich die Koalition aus KPÖ und Grünen durch diese Erhöhung Mehreinnahmen von 4,5 Millionen Euro pro Jahr. „Wir liegen unter den prozentuellen Erhöhungen, die zuletzt in mehreren anderen Städten vorgenommen wurden“, sagte zuletzt Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) mit Blick auf Salzburg (von 0,75 auf 1,10 und bald auf 1,25 Euro für 30 Minuten) und Wien (von 1,30 auf 1,70 Euro).

Die Opposition in Graz kritisiert die Erhöhung dennoch massiv. Das wird sie auch am Donnerstag, wenn der Beschluss im Gemeinderat fallen soll, entsprechend kundtun. Vom „Griff ins Geldbörsel der Grazerinnen und Grazer“ spricht ÖVP-Chef Kurt Hohensinner, vom „Kassieren“ bei der Bevölkerung SPÖ-Gemeinderat Patrick Trabi, vor negativen Auswirkungen auf die Innenstadtwirtschaft warnt Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ).