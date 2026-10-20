Fußball-Bundesliga-Schlusslicht WAC hat sich einvernehmlich von Rene Renner getrennt. Grund seien disziplinäre Gründe.

Fußball-Bundesliga-Schlusslicht WAC hat sich einvernehmlich von Rene Renner getrennt. Grund seien disziplinäre Gründe, teilten die Kärntner am Dienstag mit. Wie die Kronen Zeitung berichtete, soll sich der 33-jährige Linksaußen nach der 0:3-Niederlage in Altach am 11. Oktober in der Kabine einen Fehltritt geleistet haben. „Wir sind um eine Suspendierung nicht herumgekommen“, wurde Trainer Thomas Silberberger zitiert. Renner fehlte daher zuletzt beim 0:2 gegen die WSG Tirol.

Der Oberösterreicher, der davor für den SV Mattersburg und den LASK kickte, war im Sommer 2025 vom thailändischen Club Buriram United zu den Wölfen gestoßen und gehörte seitdem zu den Stammkräften. Am Samstag gastiert der WAC, der in den jüngsten acht Ligapartien nur zwei Punkte geholt hat, beim TSV Hartberg.