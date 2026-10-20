Die Kärntnerin setzte die Medaillenserie im Küstenrudern fort. Sie gewann in den K.o.-Duellen das Rennen um Platz drei.

Magdalena Lobnig hat bei der Küstenruder-WM in Qingdao die Bronzemedaille im olympischen Beach Sprint gewonnen. Die Kärntnerin verlor in den K.o.-Duellen am Dienstag im Halbfinale wegen eines Fehlers, entschied das Rennen um Platz drei aber für sich. „Die Form war Bombe, leider war es mir nicht ganz vergönnt. Aber ich nehme wieder eine Medaille mit nach Hause, das kann man positiv sehen“, sagte die 36-Jährige, die vor einem Monat EM-Gold im Endurance-Bewerb geholt hatte.

WM-Gold ging an die Australierin Isabella Scammell, die Schnellste im Zeitfahren tags zuvor. Für Lobnig hielt mit dem gewonnenen Bronze-Duell gegen die Portugiesin Bruna Parente eine Medaillenserie im Küstenrudern. Seit ihrem Wechsel zum Beach Sprint vor zwei Jahren jubelte die Völkermarkterin bei jedem Großereignis über Edelmetall. „Das Feld rückt zusammen. Bei den Herren sind alle großen Namen vorzeitig ausgeschieden, bei den Frauen bin ich die einzige, die es wieder aufs Podium geschafft hat“, betonte die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2021 im Ruder-Einer.

Fokus liegt nun auf Olympia-Qualifikation

Lobnig, die ihre Medaille erst am Mittwoch überreicht bekommt, reist mit einem Erfolgserlebnis aus China ab. Der Fokus liegt nun auf der Olympia-Qualifikation für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die ersten Tickets werden bei den Europaspielen im Juni 2027 in Istanbul vergeben. „Im Bestfall qualifiziere ich mich dort für den Frauen-Einer, und dann gehen wir auf den Doppel-Zweier los“, kündigte Lobnig an. Sollte die Qualifikation im Doppel-Zweier gelingen, der als Mixed-Bewerb ausgetragen wird, sind auch die Startplätze im Einer bei Frauen und Männern fix.