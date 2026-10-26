Hier feiern Oberkärntner die gruseligste Nacht des Jahres

Es wird zu Halloween-Partys nach Dellach/Drau, Lieserbrücke und Würmlach geladen. Kostüme sind erwünscht. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Vampire treffen sich an der Bar, um gemeinsam mit Werwölfen und Zombies ein kaltes Bier zu trinken. Frankenstein fordert eine Hexe und eine Vogelscheuche zum Tanzen auf. Geister und Mumien bestaunen die Dekoration, während Skelette und der Teufel ein gemeinsames Erinnerungsfoto schießen. Während in den USA am 31. Oktober verkleidete Kinder durch die Straßen ziehen, um Süßigkeiten zu sammeln und Jugendliche Spukhäuser oder riesengroße Themenparks besuchen, hat es in der Region Oberkärnten einige Jahre gedauert, bevor sich Halloween als Party-Spektakel etablieren konnte.

Inzwischen hat sich der Trend durchgesetzt. Es wird an einigen Veranstaltungsorten gefeiert – Partygeher sind bereits auf der Suche nach dem passenden Kostüm. Das Abendprogramm in der Region ist vielversprechend: In Lokalen wird in der Nacht vor Allerheiligen zu schaurig-schönen Veranstaltungen geladen.

Halloween-Wahnsinn im Oberen Drautal

„Traust du dich?“ lautet das Motto im Kultursaal im Gasthof Trunk in Dellach. „Wenn die Geister erwachen, die Hexen tanzen und die Nacht zum Leben erwacht“, wird am 31. Oktober ab 20 Uhr in die „wohl gruseligste Partylocation der Region“ geladen. Willkommen sind unter anderem Hexen, Vampire, Zombies und Monster ab 15 Jahren – ein kreatives Kostüm ist erwünscht. Für „höllisch gute Beats“ sorgt DJ René de Kleijn. Für die Heimfahrt der Ungeheuer ist gesorgt, der Nachtbus fährt laut Plan. Die Eintrittsbänder im Vorverkauf sind bereits ausverkauft, doch es gibt noch Restkarten an der Abendkassa.

Im Vorjahr wurden in dem Lokal „zwei Jahrzehnte Halloween-Wahnsinn“ gefeiert – ein besonderes Jubiläum für Wirt Florian Trunk, der viel Arbeit in die Vorbereitungen steckt. „Eine Party in Tirol hat uns dazu inspiriert, den Trend in unser Tal zu bringen. Wir wollen der Jugend eine unbeschwerte Partynacht ermöglichen und etwas Abwechslung bieten. Unsere heimischen Bräuche sind schön und wichtig, aber dieses Kontrastprogramm hat seinen Reiz. Oft betreiben unsere Gäste sehr viel Aufwand, um mit beeindruckenden Masken und Kostümen zu uns zu kommen“, sagt der Veranstalter.

Zwei Tage, sechs DJs

Schon einen Tag vorher, am 30. Oktober trifft man in der G2 Club Diskothek in Lieserbrücke auf blutverschmierte Monster mit leuchtend roten Augen, die gemeinsam die Tanzfläche unsicher machen. Die Feierlichkeiten werden am 31. Oktober fortgesetzt – das „Full Weekend Special“ umfasst zwei Tage im Zeichen des Grusels. Sechs DJs, darunter „Subsurface“, der seinem Publikum schon beim Electric Love Festival und beim X-Jam einheizte, Freigetränke, Süßigkeiten, eine „mega Dekoration“, Konfetti-Shooter sowie eine Laser-und Lichtershow sollen die Oberkärntner ansprechen. An der Abendkassa sind die Tickets um 12 Euro erhältlich.

Ein Pferd lädt zur Party ein

Auch am Veranstaltungsgelände in Würmlach wird am 31. Oktober gefeiert. Die Dorfjugend lädt zu ihrer alljährlichen Halloween-Party ein. Auf das Fest machen die Mitglieder in den sozialen Medien mit einem unterhaltsamen Video aufmerksam. Sie sitzen – ausgestattet mit Getränken, Plakaten und Teufelshörnern – in einem Auto. Diesem folgt ein Pferd, an dem ein blutverschmiertes Laken angebracht ist, auf dem das Datum der Feier zu erkennen ist.