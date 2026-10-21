Beliebtes Kärntner Resort räumt nächste Auszeichnung ab

Das Mountain Resort Feuerberg räumt seit einiger Zeit Preis um Preis ab. Nun wurde man vom Relax Guide 2027 geehrt.

Zum siebten Mal in Folge wurde das Mountain Resort Feuerberg auf der Gerlitzen Alpe vom renommierten Relax Guide mit der Höchstzahl von vier Lilien ausgezeichnet. „Es ist eine Ehre, die mit großer Freude, Dankbarkeit und auch Demut erfüllt. Sie bestätigt, dass sich die kontinuierlichen Investitionen, die vielen Verbesserungen und vor allem das außergewöhnliche Engagement des gesamten Feuerberg-Teams auszahlen“, heißt es vom Betrieb.

„Wer es schon einmal an die Spitze geschafft hat, wird schärfer beobachtet“, sagt Feuerberg-Geschäftsführer Emanuel Berger. „Unsere Haltung ist geprägt vom Respekt vor der Natur, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, Gästen und Mitarbeitenden, und einer unermüdlichen Suche nach Exzellenz.“

© Mountain Resort Feuerberg Die Auszeichnung wurde natürlich gebührend gefeiert

Mit ein Grund für die hervorragenden Bewertungen von Guides, Portalen und vor allem von den Feuerberg-Gästen bestehe darin, dass man sich auf der Gerlitzen Alpe nie auf Erreichtem und Geschaffenem ausruhe. „Jahr für Jahr wird das Resort perfektioniert. Das beginnt bei großen Plänen, wie 2026 die Umgestaltung der Terrasse zum See-Spa inklusive des neuen, großen Almsees, eines neuen, zweiten Infinitypools und der neuen See-Sauna.“

Die Synthese aus „alpiner Höhenlage, großartiger Natur, liebevoll gestalteten Räumen, vielfältigen Erlebnissen und herzlicher Gastfreundschaft“ mache den Feuerberg einzigartig. Entscheidend sei dabei das harmonische Zusammenspiel aller Details. „Wir schätzen nichts gering, was die Entspannung und Erholung unserer Gäste auch nur um ein Jota beeinträchtigen könnte“, betont Berger. „Möglich macht das vor allem ein großartiges Team, das diese Philosophie mit Freude und Hingabe lebt. Denn das Ziel bleibt stets dasselbe: Gäste, die rundum glücklich und zufrieden sind.“