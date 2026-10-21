Elizabeth Holmes täuschte mit einer vermeintlichen medizintechnischen Revolution nicht nur Investoren, Politiker und Medien, sondern auch Patienten. Eine Doku über die US-Milliardenbetrügerin sprengt alle Rekorde.

2022 wurde Elizabeth Holmes wegen des Betrugs zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, die sie 2023 antrat. Die Fragen, was Holmes antrieb, beschäftigen bis heute.

„Sie haben also nie gedacht, irgendetwas falsch zu machen?“ „Das habe ich nicht.“ Eine Antwort wie diese würde man erwarten von einer Betrügerin, die überführt worden ist. Doch das Unbehagliche an Elizabeth Holmes ist, dass man geneigt ist, es ihr zu glauben – selbst dann, wenn man die haarsträubenden Details ihres Falls kennt. Die obige Unterhaltung stammt aus „You Can See Everything“; die Doku, die Holmes in den letzten Wochen vor ihrem Haftantritt begleitet, lässt Kritiker derzeit euphorisch jubeln und sorgt für Rekorde an den US-Kinokassen.

Mit erst 19 Jahren brach Holmes ihr Studium ab, um Theranos zu gründen. Ihre Idee passte perfekt ins Silicon Valley einer Zeit, in der ein Start-up nach dem anderen die Grenzen zwischen der digitalen Welt und dem „echten“ Leben verschwimmen ließ. „Move fast and break things“ lautete die Devise. Und Theranos sollte die Biotech-Branche aufbrechen: Mit einem winzigen Pieks am Finger wird der „Nanotainer“ gefüllt, ein Tropfen Blut reicht aus. Der wird in den „Edison“ gesteckt. Das elegante Gerät, nicht größer als ein Backofen, spuckt binnen Minuten die Ergebnisse aus. Hunderte Krankheiten sollen so erkannt werden – von Diabetes über Syphilis bis hin zu Krebs in frühen Stadien.

Normalerweise wären dazu zig Arztbesuche und ebenso viele Kanülen an Blut nötig, die dann in verschiedenen Labors aufwendig analysiert werden müssten. Theranos versprach, das zu einem Bruchteil der Kosten zu schaffen und mit seinen Geräten nicht nur die weitverbreitete Angst vor großen Nadeln obsolet zu machen, sondern vor allem ansonsten unentdeckte Probleme früh genug zu entdecken.

© imago Elizabeth Holmes, Jack Ma, langjähriger Alibaba-Chef, und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton

Elizabeth Holmes‘ kometenhafter Aufstieg machte sie zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt. Nicht nur die schwarzen Rollkragen-Pullis und die auffällig tiefe Stimme erinnerten an Apple-Mastermind Steve Jobs. Sie verstand es, höchste Kreise von ihrer Vision zu überzeugen, holte Ex-Außenminister George Shultz in den Vorstand. Namen wie Henry Kissinger schmückten den Aufsichtsrat. Medienmogul Rupert Murdoch und die spätere Bildungsministerin unter Trump, Betsy Devos, sind nur zwei der vielen namhaften Millioneninvestoren. Auch Bill Clinton, Barack Obama und Joe Biden waren voller Lob für die Firma mit dieser beeindruckenden Frau an der Spitze. 2014 wurde Theranos mit 9 Milliarden Dollar bewertet.

Ein Tropfen Blut sollte alles auf den Kopf stellen

Das Problem: Was Theranos versprach, hatte wenig mit der Realität zu tun. Warnungen der Entwickler, wonach so viele Tests in einer so kleinen Maschine an den Grenzen der Physik scheitern würden, wurden in den Wind geschlagen und jene Tests, die tatsächlich durchgeführt werden konnten, waren fehleranfällig. Dennoch ging man eine Partnerschaft mit einer Drogeriekette in Arizona ein, um die Wunderdienstleistung großflächig einzusetzen und noch mehr Investoren anzulocken – auf dem Rücken jener Menschen, die ihre Gesundheit in die Hände von Elizabeth Holmes legten.

Die Fassade begann zu bröckeln

Theranos nahm oftmals ganz gewöhnlich Blut ab und nutzte handelsübliche Analysegeräte anderer Hersteller. Mit einem Artikel des Wall Street Journal begann die Fassade zu bröckeln. Er offenbarte Theranos’ Methoden, um den Schein zu wahren. Kritiker wurden mundtot gemacht, es gab schmutziges Lobbying und Mobbing durch Anwaltskanzleien, Kontrollorgane wurden arglistig getäuscht.

2022 wurde Elizabeth Holmes wegen des Betrugs zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, die sie 2023 antrat. Die Fragen, was Holmes antrieb, ob sie, so wie sie stets angab, wirklich glaubt, nichts falsch gemacht zu haben oder nach dem Prinzip „Fake it till you make it“ handelte, beschäftigen bis heute viele Menschen. Zumindest könnte man das aus dem Erfolg der Doku schließen, der einen Einblick in das Innenleben Holmes’ verspricht.