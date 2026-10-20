Ma Chic Fashion Boutique feierte die Weiblichkeit in all ihren Facetten

Am Samstag luden Gerda und Nadine Maritschnegg von Ma Chic Fashion Boutique in Leibnitz zu „GODDESS GLAM – CELESTIAL: Where elegance touches the stars“.

Die südsteirische Domaine 1196 wurde am Samstag zur Bühne für Mode, Weiblichkeit und Inspiration. „GODDESS GLAM – CELESTIAL: Where elegance touches the stars“ sollte Frauen inspirieren ihren eigenen Stil zu entdecken, sich durch Mode auszudrücken und selbstbewusst sichtbar zu sein. Die Vision dahinter war aufzuzeigen, dass Schönheit kein festgelegtes Ideal ist, sondern individuell, durch Persönlichkeit, Selbstbewusstsein und den eigenen Stil zum Ausdruck kommt.

Die Veranstalterinnen Gerda und Nadine Maritschnegg von der Ma Chic Fashion Boutique in Leibnitz holten Astrid Tschabuschnig, Vertriebsleitung der Raiffeisenbank Gleinstätten-Leutschach-Wildon, Angelika Praußer von der Blumenbinderei Praußer, Sandra Skamletz, Personal-Brand-Fotografin, Viktoria Jammernegg, Gründerin des Why Not-i Frauennetzwerks, sowie Thomas Locker von der Domaine 1196 zu Interviews auf die Bühne. Ein Höhepunkt des Abends war die Modeschau, welche durch Showeinlagen der Tanzcompany Tanzauftrag begleitet wurde. Regionale Unternehmen und Pop-up-Stores, wie von Ma Chic Fashion Boutique, Krisper Schmuckatelier und Parfümerie Magnolia, standen ebenfalls im Rampenlicht. Als Partner der Veranstaltung waren auch das OBEGG Lifestyle Magazin, KM Concept, Handgemacht, Schofrulade und GROW Studio vor Ort. Durch den Abend führte Lisa Schoklitsch, auch bekannt als Liam ChoClit.