Vorstoß von Schellhorn: Diese Geschäfte sollen länger öffnen dürfen

Zwei Modelle liegen den Regierungspartnern vor: Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) bringt Lockerungen bei den Ladenöffnungszeiten ein.

Geht es nach Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), sollen die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, ausgeweitet werden

In die Debatte um eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten dürfte Bewegung kommen. Geht es nach Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS), sollen die Öffnungszeiten für eigentümergeführte Geschäfte, in denen der Unternehmer selbst arbeitet, ausgeweitet werden. Zudem plant er längere Öffnungszeiten für personallose Nahversorger und Smart Stores, wie der „Kurier“ berichtete. Um die viel debattierte Sonntagsöffnung geht es ihm derzeit allerdings nicht.

„Die Menschen leben längst im 21. Jahrhundert. Unsere Ladenöffnungszeiten müssen dort endlich ankommen“, betonte Schellhorn gegenüber der Zeitung. Nicht zuletzt gehe es darum, wie man lebendige Ortskerne mit Nahversorgern erhalten könne. Beide Vorschläge liegen dem Bericht zufolge noch diese Woche zur Koordinierung den Regierungspartnern ÖVP und SPÖ vor.

Zuletzt forderte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in Österreich von 72 auf 78 Wochenstunden. Handelsriese Spar zeigte sich hingegen gegenüber dem „Kurier“ zufrieden mit 72 Stunden und den geltenden Sonderregelungen.