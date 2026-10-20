Christina Stürmer kündigt Auszeit an: „Durchatmen, Kraft tanken“

Nach einem intensiven Konzertjahr legt die österreichische Sängerin eine musikalische Pause ein. Die 44-Jährige möchte neue Energie sammeln und mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen.

Christina Stürmer will die nächsten Monate „Zeit für das haben, was sonst oft zu kurz kommt“

Hinter Christina Stürmer liegt ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen umjubelten Auftritten. Nach den reduzierten Tönen in ihrem „MTV Unplugged“-Projekt setzte die Sängerin zuletzt wieder verstärkt auf E-Gitarren und rockige Töne. Für die 44-Jährige, die seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Musikerinnen des Landes zählt, soll in der nächsten Zeit allerdings nicht mehr die Bühne im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr das Privatleben.

Die Sängerin kündigte in den sozialen Medien eine bewusste Pause an. Auf Facebook teilte Stürmer ihren Entschluss mit, das Tempo vorerst etwas herauszunehmen: „Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, eine Pause zu machen. Keine Pause für immer … eher ein Innehalten. Durchatmen, Kraft tanken und Zeit für das haben, was sonst oft zu kurz kommt.“

Nach den vergangenen Monaten wolle sie sich wieder verstärkt Dingen widmen, für die im turbulenten Alltag wenig Raum geblieben sei. Dazu dürfte insbesondere das Familienleben zählen. Als Mutter von zwei Töchtern möchte sie sich offenbar mehr Zeit für ihr privates Umfeld nehmen. Auch ihre Präsenz in den sozialen Medien will die Musikerin in dieser Zeit zurückschrauben. .

Einen konkreten Termin für ihr Comeback nennt die Künstlerin nicht. Statt sich selbst unter Zeitdruck zu setzen, will sie die kommenden Monate auf sich zukommen lassen. Ganz von der Musik verabschiedet sich Stürmer aber nicht. Ihre Botschaft an die Fans fällt entsprechend kurz und zuversichtlich aus: „Bis bald!“

Arbeit an neuen Liedern

Dass Christina Stürmer musikalisch bereits weiterdenkt, hatte sie schon vor einigen Monaten angedeutet. In einem Interview erzählte die Künstlerin, dass sie neben ihren laufenden Verpflichtungen auch an neuen Liedern arbeite und sich der kreativen Arbeit ohne Zeitdruck widmen wolle. Wann neues Material veröffentlicht und die Sängerin wieder live zu erleben sein wird, bleibt damit vorerst offen. Ihre Auszeit soll jedenfalls kein endgültiger Abschied sein.