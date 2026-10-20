Der Begabtenförderungsfonds für talentierte junge Musiker der Region Mariazellerland übergab bei einem feierlichen Konzert in der evangelischen Kirche Mitterbach am Erlaufsee finanzielle Unterstützungen an 17 MusikerInnen.

Erfolgreich abgelegte Prüfungen oder Wettbewerbsteilnahmen, der Besuch von Fortbildungskursen und der Ankauf von hochwertigen Instrumenten sind die Vergabekriterien dieses Fonds. Die Initiatoren Peter Größbacher, Musiklehrerin Claudia Prammer und Musikschuldirektor Hannes Haider freuten sich über ansprechende musikalische Leistungen und regen Publikumszuspruch.

Konzertreihe „Contemporary Young Stars“

Einen solchen gab es unlängst auch bei einem Konzert der Johannes-Brahms-Musikschule Mürzzuschlag in der Rupertskirche in Wien.

Auf Einladung des Kunsthauses Mürzzuschlag und in Zusammenarbeit mit der Konzertreihe „Contemporary Young Stars“ traten die Ensembles „Juniors4Brass“ und „Trumpet Power“ bei diesem Konzert auf.

© Michael Koller Ensembles aus Mürzzuschlag und Kindberg traten in Wien auf

Gemeinsam mit Ensembles der MS Kindberg gestalteten die jungen Musikerinnen und Musiker ein Konzert mit zeitgenössischer Musik auf einem sehr hohen Niveau. Kuratiert wird diese Konzertreihe von der aus dem Mürztal stammenden und in Wien lebenden Musikerin und Komponistin Maria Gstättner.