Elfriede Jelinek zum 80er: „Macht damit, was ihr wollt!“

Elfriede Jelinek, die einzige Literaturnobelpreisträgerin des Landes, ist 80: Eine Würdigung.

Österreich ist gerne stolz auf seine großen Töchter und Söhne. Doch Elfriede Jelinek, einzige Literatur-Nobelpreisträgerin der Alpenrepublik, ist im Gegenzug nicht stolz auf Österreich. „Stolz ist mir sehr fremd“, meinte sie einmal in einem „Falter“-Interview, in dem sie nach den sieben Todsünden gefragt wurde. Vor ihren Romanen „Gier“ und „Neid“ war 1989 „Lust“ erschienen, der zu einem ihrer bestverkauften Bücher zählt. Der Stolz kommt in dieser Aufzählung nicht vor. Zu negativ sind die Assoziationen, unter denen vor allem der Nationalstolz Jelineks Widerspruchsgeist weckt. Österreichs verdecktes Nazi-Erbe ist der Hintergrund zu einigen ihrer bedeutendsten Werke. Etwa in ihrem Monumentalroman „Die Kinder der Toten“, in dem sie sich mit der Verdrängung des Holocaust beschäftigt; oder bei den Theaterstücken „Rechnitz“ über ein Massaker von Nazi-Kollaborateuren und Gestapo an Juden auf einem Schloss im Burgenland und „Burgtheater“ über die Schauspieler-Dynastie Hörbiger-Wessely samt deren Nähe zum Nationalsozialismus. Und in „Stecken, Stab und Stangl“ thematisierte Jelinek die Ermordung von vier Roma-Männern in Österreich.

Feindbild der Rechtsnationalisten

Anschreiben gegen die Geschichtsvergessenheit war und ist ein starker Antrieb für die 1946 in Mürzzuschlag geborene Wiener Schriftstellerin – was sie zum Feindbild für Rechtsnationalisten machte, die sie als Nestbeschmutzerin diffamierten. „Lieben Sie Scholten, Jelinek, Häupl, Peymann, Pasterk . . . oder Kunst und Kultur?“, hieß es in einer beispiellosen Hetzaktion auf Plakaten der FPÖ im Gemeinderatswahlkampf 1995. Elfriede Jelinek reagierte mit ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit und einem Aufführverbot für ihre Stücke in Österreich, das sie erst Jahre später wieder zurücknahm.

© Imago / SjÖberg Mikael

Auch den Faschismus zwischen Mann und Frau beleuchtet die Feministin in ihren Werken. Und das so grell, dass dabei geifernde Häme meist nicht lange auf sich warten lässt: Pornografin wurde Jelinek nach „Lust“ genannt, und auch ihr erster, 1975 erschienener Roman „Die Liebhaberinnen“ provozierte, indem er patriarchale Machtstrukturen anprangerte. Gewalt und Unterdrückung zwischen den Geschlechtern prägen ihr Werk. Die Entzauberung eines Mythos von Weiblichkeit, wie es etwa in den fünf Dramoletten der „Prinzessinnendramen“ oder im 2007 erschienenen Drama „Über Tiere“ geschieht, ist heute aktuell wie eh und je.

Wie die oft exzentrisch gestylte Autorin mit der auffallenden Haartolle das tut, ist manchmal bewusst verstörend, aber sehr oft auch ungemein lustig. Mit viel Wortwitz, Sprachspielen, Kalauern und grotesken Übersteigerungen demaskiert sie die Gesellschaft, macht sich über den Sportwahn lustig („Ein Sportstück“) und vermenschlicht Tiere, so wie in ihrem zuletzt erschienenen Werk „Unter Tieren“. Diese messerscharf formulierte, tragisch-komische Anklageschrift gegen den weltweiten Finanzkapitalismus kommt gleich doppelt daher: einmal als Buch und außerdem als Theaterstück, das kürzlich als Koproduktion von Burgtheater und Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Zum wiederholten Mal lag dabei die Regie in den Händen von Jelinek-Spezialist Nicolas Stemann. Sie „betrachte Regisseure als Co-Autoren“, sagte Elfriede Jelinek einmal und stellte ihnen quasi einen Freibrief aus. Vor der Premiere des „Sportstücks“ (1998) soll sie zu Schauspielerinnen und Regisseur gesagt haben: „Macht damit, was ihr wollt!“

© AP Die Literatin bei der Überreichung der Nobelpreis-Urkunde (2004)

Elfriede Jelinek, die jahrelang zwischen dem Leben mit ihrem 2022 verstorbenen Mann in München und ihrer Mutter in Wien pendelte, hat Wertschätzung und Anfeindungen erlebt. „Meine Grundbefindlichkeit ist Angst“, meinte sie, die schon früh von psychischen Krisen geplagt wurde, einmal. Zur Verleihung des Nobelpreises 2004 schickte die Künstlerin eine Videobotschaft; in Wien, wo sie gelegentlich mit ihrer inzwischen verstorbenen Freundin Elfriede Gerstl im Kaffeehaus anzutreffen war, sieht man sie kaum mehr in der Öffentlichkeit. Sie als menschenscheu zu bezeichnen, wäre noch untertrieben. Wo findet die Schriftstellerin, die vorwiegend via E-Mail kommuniziert, eigentlich ihren Stoff? Waren es einst sogenannte Schundliteratur, Trash-TV und Boulevard-Medien, die sie in ihre Textcollagen einfließen ließ, ist seit Jahren vor allem das Internet ihr Fenster zur Welt. Auf ihrer eigenen Homepage veröffentlicht sie regelmäßig kapitalismus- und gesellschaftskritische Texte, nimmt damit Stellung zum Weltgeschehen.

Die übermächtige Mutter

Ihre persönliche Welt war jahrzehntelang von ihrer übermächtigen Mutter geprägt. Im Gegensatz zu Jelineks schwachem Vater stammte die aus dem Wiener Großbürgertum. Die Tochter drillte sie zum Wunderkind, steckte sie in eine Klosterschule. Ab dem Alter von 13 Jahren studierte Elfriede am Musikkonservatorium Orgel und Komposition, auch Ballettunterricht war Pflicht. Nach dem Tod des demenzkranken Vaters wurde das symbiotische Verhältnis zur Mutter immer neurotischer. Diese Erfahrungen lassen sich auch in Elfriede Jelineks 1983 erschienenem Roman „Die Klavierspielerin“ ablesen, der ihr den internationalen Durchbruch brachte. Spätestens seit der Verfilmung von Michael Haneke mit Isabelle Huppert ist die Geschichte rund um ein problematisches Mutter-Tochter-Verhältnis auch weltberühmt. Olga Jelinek starb im Jahr 2000. Noch im Alter von 93 war sie bei der extrem langen Premiere des „Sportstücks“ im Wiener Burgtheater dabei. Eisern hielt sie durch. Und war vermutlich sehr stolz auf ihre Tochter und sich.