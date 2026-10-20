Hannah Widnig ist die neue Vorsitzende für den TVB Villach

Vier bisherige Tourismusverbände werden im neuen Verband Villach – Faaker See – Ossiacher See zusammengeführt. Hotelierin Hannah Widnig übernimmt den Vorsitz.

Bisher waren sie in eigenen Tourismusverbänden organisiert, künftig sollen sie gemeinsam planen: Villach, Finkenstein, Gerlitzen Alpe – Ossiacher See und Bad Bleiberg rücken touristisch zusammen. Für den neuen Tourismusverband Villach – Faaker See – Ossiacher See wurde nun der Vorstand gewählt. An dessen Spitze steht Hannah Widnig. Ihr Stellvertreter ist Emanuel Berger, die Finanzen verantwortet Christopher Zavodnik.

Die vier bisherigen Verbände bestehen noch bis Jahresende. Mit der neuen Struktur soll die touristische Entwicklung stärker über die bisherigen Verbands- und Gemeindegrenzen hinweg abgestimmt werden. „Künftig können wir über bisherige Verbands- und Gemeindegrenzen hinwegdenken, planen und handeln und unsere touristischen Angebote noch stärker an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Gäste orientieren“, sagt Widnig.

© Kk/tvb, Hannes Pacheiner Montagabend wurde der neue Vorstand und Hannah Widnig (Mitte) als Vorsitzende gewählt

Unterschiedliche Branchen im Vorstand

Der Wahlvorschlag trug den Namen „Gemeinsame Zukunft“. Im neuen Vorstand sind neben Campingbetrieben sowie Stadt- und Ferienhotellerie auch Kultur, Ausflugsziele, Innenstadtbetriebe und Gesundheitstourismus vertreten. Damit sollen unterschiedliche Interessen aus Villach und den beiden Seengebieten in die Arbeit des Verbandes einfließen.

Neben Widnig, Berger und Zavodnik gehören Nadja Schragl, Ursula Karner, Bruno Martinz, Thomas Reisinger, Markus Ramsbacher und Herwig Zollner dem Vorstand an. Auf kommunaler Ebene sind die Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) aus Villach, Christian Poglitsch (ÖVP) aus Finkenstein und Georg Kavalar (LKAVE) aus Steindorf eingebunden.

Widnig bedankte sich nach der Wahl auch bei den Vorsitzenden der vier bisherigen Verbände: Michaela Tiefenbacher, Veronika Zorn-Jäger, Monika Hausmann und Gerhard Stroitz sowie deren Vorständen und betonte die Chancen, die sich durch die neue gemeinsame Struktur eröffnen: „Was für unsere Gäste schon immer selbstverständlich war, wird nun auch in der touristischen Zusammenarbeit Wirklichkeit: eine Region ohne Grenzen.“