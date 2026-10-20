Der Restaurantführer „Gault Millau“ hat passend zur Jahreszeit einige Hauben im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verteilt. Bewegung gab es dabei an der Spitze.

Dürfte ihm schmecken: Andreas Krainer hat einen halben Punkt dazugewonnen und rangiert nun allein auf dem ersten Platz in Bruck-Mürzzuschlag

Es mag auf den ersten Blick wie ein kleiner Sprung wirken, doch gerade in der Spitzengastronomie kann selbst eine marginale Bewertungssteigerung viel bedeuten. Freuen darf sich Andreas Krainer über die Bewertung in der jüngsten Ausgabe des Restaurantführers „Gault Millau“ für das Jahr 2027 allemal: Sein Restaurant in Langenwang legt im Vergleich zum Vorjahr um einen halben Punkt zu und rangiert mit 17,5 von 20 Punkten sowie weiterhin vier Hauben im erweiterten steirischen Spitzenfeld.

Mit dem Zugewinn setzt sich Krainers Betrieb auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wieder auf den ersten Platz, den das Restaurant zuletzt in der Ausgabe von 2025 allein innehatte. Im Vorjahr teilte man sich den Spitzenplatz mit der Schankkuchl am Pogusch. „Mit der ‚Neuen steirischen Küche‘ bringt er sein Zuhause geschmacklich auf die Teller und wagt dabei immer wieder mutige Aromenexperimente, die allesamt bravourös gelingen“, regnet es im zugehörigen Testbericht Lob für den Küchenchef.

© zVg Das Restaurant Krainer befindet sich in Langenwang

Konstant zeigen sich unterdessen auch die weiteren Haubenküchen des Bezirks: Die bereits genannte Schankkuchl hält ihre 17 Punkte und darf sich somit weiterhin mit vier Hauben schmücken. Als „archaisch und elaboriert gleichermaßen“ beschreibt Gault Millau im Testbericht das dortige Konzept, bei dem man an der Theke unmittelbar vor der Küche und dem Team rund um Manuel Weißenböck sitzt.

Auf 15,5 Punkten und drei Hauben hält sich auch der Schwesterbetrieb am Pogusch, das Wirtshaus Steirereck. Im Testbericht wird es als „Gesamtkunstwerk aus einem magischen Ort, exzellenter Küche, höchster Qualität bei lokalen Produkten aus eigener Landwirtschaft und einer Reihe lokaler Betriebe der nahen Umgebung“ beschrieben. Das Wiener Pendant des Steirereck erhält übrigens 19 Punkte und fünf Hauben.

© KLZ / Karin Riess Am Pogusch finden sich mit dem Steirereck und der Schankkuchl gleich zwei Haubenküchen

Unverändert auf 16 Punkten und ausgestattet mit drei Hauben findet sich auch das Johanns Living in Bruck im Restaurantführer wieder. „Der kleine, äußerst geschmackvoll in Grau-Violett eingerichtete Gastraum passt perfekt zur elaborierten Kochkunst“, lobt Gault Millau das Restaurant von Mike und Emilia Johann. Bis zu 16 Personen finden dort am Abend Platz.

© KLZ / Martina Pachernegg Das Johanns Living in Bruck

Ein kulinarischer Fixpunkt im Mariazellerland ist seit Jahren der Lurgbauer der Familie Leodolter in St. Sebastian. Mit „klaren Aussagen auf dem Teller statt elaborierter Aromakombinationen“, wie Gault Millau die Küchenlinie des Restaurants beschreibt, holte sich Küchenchef Maximilian Leodolter in diesem Jahr 15 Punkte und drei Hauben und damit dieselbe Bewertung wie in der Vorjahresausgabe.

© KLZ / Stefan Pajman Maximilian Leodolter erhielt drei Hauben und 15 Punkte

Gleichauf mit zwei Hauben und je 14 Punkten finden sich auch der Gasthof Schäffer in Neuberg und das Restaurant Hubinger in Etmißl im Restaurantführer wieder. Während bei Schäffer die klassische, österreichische Küche mit saisonalem, modernem Einschlag gelobt und der Schwarzbeerstrudel schon fast in den Legendenstatus gehoben wird, streicht Gault Millau in Etmißl die „zeitgemäße Leichtigkeit“ und Raffinesse der Wirtshausküche sowie das „ideenreiche“ vegetarische Menü hervor.