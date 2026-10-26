Herz-Jesu-Kirche wird zu Bühne für internationales Lichtspektakel

Genesis gibt in Graz ihr Österreichdebüt. International haben bereits drei Millionen Menschen die Show aus Licht, Klang und Architektur bestaunt.

Die Show verbindet Licht, Klang und Architektur und hat weltweit bereits mehr als drei Millionen Gäste angezogen. Nun feiert Genesis in Graz ihre Österreichpremiere. Konkret in der Herz-Jesu-Kirche in Graz. Das Ziel der Show: Die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschmelzen zu lassen. Thematisch dreht sich dabei alles um die Geschichte des Lebens.

Überhaupt erst möglich macht, dass jedes Gewölbe, jede Säule und jede Wand der Kirche zur Leinwand wird, eine moderne Projektion-Mapping-Technologie, die millimetergenau arbeitet. Dadurch entsteht eine Symbiose aus jahrhundertealter Baukunst und modernster digitaler Kreativität.

Ausgewählte Termine mit Streichquartett oder Orgel

Licht wird dabei zu Bewegung, Musik zu Raum und Architektur zur Bühne. Die Musik, die die Lichtshow begleitet, wurde eigens dafür komponiert. An ausgewählten Terminen wird die Lichtshow zudem live musikalisch durch ein Streichquartett oder ein Orgelkonzert begleitet. Graz reiht sich damit in eine Liste an Spielorten wie London, Mailand, Paris oder Barcelona ein.

1 / 8 © Projektil

Produziert wird Genesis von Projektil, einem international renommierten Künstlerkollektiv aus Zürich. In Graz zu sehen sein wird Genesis von 12. Dezember bis 24. Jänner. Nur einen Tag später als in Graz startet Genesis auch in Wien in der Pfarrkirche St. Elisabeth.

Freie Sitzplatzwahl

Tickets sind bereits erhältlich. Feste Sitzplätze gibt es nicht, es stehen neben den Kirchenbänken auch Sitzkissen und Sessel zur Verfügung. Für den Besuch sollte man sich jedenfalls warm anziehen, denn im Kirchenraum ist es gerade im Winter schnell sehr kalt. Für alle, die das Lichtspektakel gerne festhalten möchten, ist wichtig zu wissen: Fotos und Videos ohne Blitz sind erlaubt, Profi-Ausrüstung oder Stative sind verboten. Die Show dauert regulär 30 Minuten, mit Streichquartett sind es 45. Einlass ist zehn bis 15 Minuten vor Beginn. Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung.