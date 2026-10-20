Drei Tote bei russischem Luftangriff in Region Kiew

Bei einem russischen Luftangriff in der Region um Kiew sind in der Nacht auf Dienstag nach örtlichen Angaben drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Die russischen Streitkräfte haben ein Produktions- und Lagergebäude im Umland der ukrainischen Hauptstadt getroffen, woraufhin ein Brand ausgebrochen ist, wie der örtliche Rettungsdienst auf Telegram mitteilte. Das Feuer sei inzwischen gelöscht, hieß es.