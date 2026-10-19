Scheunenbrand in Kobenz: 55 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Scheunenbrand in Kobenz im Bezirk Murtal forderte am Montagabend 55 Feuerwehrleute. Die schwierige Wasserversorgung erschwerte die Löscharbeiten, dennoch brachten die Einsatzkräfte die Flammen rasch unter Kontrolle.

Am Montagabend, dem 19. Oktober, brach in der Gemeinde Kobenz aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune aus. Insgesamt 55 Feuerwehrleute aus fünf Feuerwehren standen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Vor allem die schwierige Wasserversorgung stellte die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung.

Gegen 19.35 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Nur wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte aus Kobenz und Knittelfeld am Brandort ein und begannen mit den Löscharbeiten. Da die Wasserversorgung vor Ort nur eingeschränkt möglich war, wurden in weiterer Folge die Feuerwehren Seckau, St. Lorenzen und St. Marein mit Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert.

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„Die Wasserversorgung stellte uns vor eine besondere Herausforderung“, schilderte Einsatzleiter Oberbrandinspektor Gerhard Mayer von der Feuerwehr Kobenz die Situation am Einsatzort.

Mit Hochdruckrohren

Um den Brand möglichst rasch einzudämmen, nahmen die Feuerwehrleute die Löscharbeiten von zwei Seiten aus auf. Unter schwerem Atemschutz gingen sie mit Hochdruckrohren gegen die Flammen vor. Dank des raschen und koordinierten Vorgehens gelang es den Einsatzkräften, den Brand innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen.

Insgesamt standen 55 Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen über mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Brandursache blieb vorerst ungeklärt.