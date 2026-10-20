Die politische Doppelmoral beim Schuldenmachen

Die tägliche Morgenpost aus der Redaktion. Heute: Wie sich der politische Wind dreht, wenn Regierungs- und Oppositionsrolle getauscht werden.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Nicht viele Politiker können von sich behaupten, Geschichte geschrieben zu haben. Von März 2013 bis Jänner 2016 war der Steirer Gerald Klug für die SPÖ als Verteidigungs- und Sportminister in der rot-schwarzen Bundesregierung von Kanzler Werner Faymann tätig, dann wechselte er ins Infrastruktur- und Verkehrsministerium. Als Faymann im Mai 2016 zurücktrat und Christian Kern als SPÖ-Chef und Bundeskanzler übernahm, war es auch um Minister Klug geschehen. Sein steirischer Landsmann Jörg Leichtfried folgte nach. Ob das ein – Achtung, Wortwitz – kluger Schachzug war, sei dahingestellt.

In die Geschichte eingegangen ist Klug nicht wegen seiner politischen Erfolge. Obwohl er zu Beginn der Regierungsarbeit sogar der beliebteste Minister war, bleibt seine Amtszeit als glücklos in Erinnerung. Das Bundesheer litt unter chronischem Geldmangel und Klug war vor allem damit beschäftigt, Kasernen zu schließen. Er musste auch das Wehrpflichtsystem reformieren, für das sich die Österreicherinnen und Österreicher kurz vor Beginn seiner Amtszeit in einer Volksbefragung – entgegen der Position der SPÖ – ausgesprochen hatten. Sein Wechsel ins Verkehrsministerium wurde als eine Art „Strafversetzung“ bewertet. Die „Soldatna“, wie sie Klug gern nannte, weinten ihm kaum eine Träne nach. Die historische Hinterlassenschaft: Der von ihm in einem Ministerrats-Pressefoyer strapazierte Begriff „situationselastisch“ für künftige Kanzler-Auftritte wurde zum offiziellen Wort des Jahres 2014 in Österreich gewählt. Es tarne negative Aspekte der politischen Praxis und täusche gleichzeitig eine hohe Anpassungsfähigkeit vor, hieß es damals. Diese „prägnante Unverbindlichkeit“ dient bis heute als spöttische Beschreibung für politische Wendehälse oder die Tatsache, dass der Standort meist über den Standpunkt entscheidet.

In Zeiten der Budgeterstellung wird diese ausgesprochen stark ausgeprägte Situationselastizität in der heimischen Politik ebenso evident wie ein „Schuld sind immer die anderen“. Föderalismus macht politische Doppelmoral ausgezeichnet sichtbar: Was eine Partei in der Opposition als verantwortungslos geißelt, muss sie anderswo in Regierungsverantwortung selbst als Sachzwang erklären. Ein beliebtes Stilmittel dafür: den Vorgängern die Schuld geben. „Wir können nicht die Versäumnisse der vergangenen 15 Jahre in nur drei Jahren reparieren“, sagt etwa der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) mit Blick auf das vor knapp zwei Wochen vorgelegte Landesbudget für 2027, das bei Ausgaben in Höhe von 9,45 Milliarden Euro eine Neuverschuldung von 594 Millionen Euro vorsieht. Ähnlich argumentierte die Kärntner Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) jahrelang mit Blick auf ihre Budgetpolitik und die vor 2013 von der FPÖ geführte Landesregierung. Die Neuverschuldung für 2027 (383 Millionen Euro bei Ausgaben von 4,1 Milliarden Euro) erklärt sie mit der Inflation und der angespannten wirtschaftlichen Lage.

Der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer spricht von einer „roten Schuldenlawine“ in Kärnten. Er fordert „echte Reformen“ und Einsparungen beim „aufgeblähten Verwaltungsapparat“. Kunasek sieht in der Steiermark hingegen ein „gutes und verantwortungsvolles Budget“ – 594 Millionen Defizit zum Trotz. Kunasek und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) seien „gescheitert“, schimpft darüber der steirische SPÖ-Chef Max Lercher aus der Opposition. Die Regierung „drücke sich vor Verantwortung“, Lercher vermisst eine „aktive Industrie- und Standortpolitik“ und sieht trotz der hohen Neuverschuldung eine „rigorose Sparpolitik auf dem Rücken der Bevölkerung“. Und die ÖVP? Sie ist in beiden Landesregierungen Juniorpartner, um nicht zu sagen Mehrheitsbeschaffer, und verteidigt die Neuverschuldung, obwohl sie sich gern als die Partei mit besonderem Fokus auf ausgeglichene Budgetpolitik inszeniert. Ehrenhöfer, der am heutigen Dienstag seine Budgetrede im steirischen Landtag hält, hatte sich zumindest selbst „nicht zufrieden“ mit dem von ihm vorgelegten Zahlenwerk gezeigt.

Die angesprochenen Zahlen zeigen, dass die Finanzlage diesseits und jenseits der Pack eine sehr schwierige ist. Vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich steigen die Kosten stetig. Jede Partei sollte sich deshalb an denselben Maßstäben messen lassen, wenn sie über Schulden, Reformen und Verantwortung spricht – und mutiger handeln, auch wenn die Rahmenbedingungen herausfordernd sind. Es wartet noch viel finanzpolitische Arbeit: In keinem anderen Bundesland ist die Pro-Kopf-Verschuldung auf Landesebene so hoch wie in Kärnten mit 7563 Euro. In Wien waren es im Vorjahr 7342 Euro, in der Steiermark 5841 Euro. Nimmt man die Gemeindeschulden dazu, hat die Steiermark (8611 Euro) im Vorjahr Kärnten (8201 Euro) sogar überholt und liegt an der „Spitze“.

Wo würden Sie einsparen?

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht

Wolfgang Fercher