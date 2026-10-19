Bankomatensprenger stehen in Wels vor Gericht

Nach Bankomatensprengungen in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien stehen am Dienstag in Wels drei Niederländer vor Gericht. Zum einen geht es um einen Coup in Gmunden, zum anderen um einen in Wels. Einer der Beschuldigten soll darüber hinaus an fünf Geldautomatensprengungen binnen drei Wochen in Wien bzw. Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) beteiligt gewesen sein.

Alle drei Männer waren laut Anklage bei einem besonders spektakulären Fall einer Bankomatensprengung am 16. Mai 2025 in einem Einkaufszentrum in Gmunden dabei: Weil ihr Wagen dabei schwer beschädigt wurde, bedrohten sie bei einer in der Nähe stattfindenden Maturafeier einen Schüler mit einem Messer und zwangen ihn, ihnen seinen Fahrzeugschlüssel zu geben. Das Auto wurde später in Brand gesetzt, um keine Spuren zu hinterlassen.