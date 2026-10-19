Van Lambaart geht: Chefwechsel bei Casinos Austria naht

Der Generaldirektor der Casinos Austria, Erwin van Lambaart, wird seinen mit März 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Andreas Bierwirth soll als neuer Chef nachfolgen.

Die Anzeichen haben sich zuletzt verdichtet, jetzt ist es fix. Der Aufsichtsratschef der Casinos Austria, Robert Zadrazil, teilt am Montagabend in einer kurzen Aussendung mit, dass „der amtierende Generaldirektor von Casinos Austria, Erwin van Lambaart, bereits im September darüber informiert hat, dass er nach Beendigung seines Vertrages im März 2027 für eine Vertragsverlängerung nicht zur Verfügung steht“.

In Abstimmung mit den beiden Hauptaktionären Allwyn und ÖBAG sei daher ein professioneller Prozess aufgesetzt worden, „um den Übergang im Sinne des Unternehmens bestmöglich zu gestalten“, so Zadrazil. Am kommenden Mittwoch „werden die zuständigen Gremien alle notwendigen Schritte einleiten”.

Nachfolger soll Andreas Bierwirth werden, berichtet der „Kurier“ unter Berufung auf Aufsichtskreise. Bierwirth dockte im Herbst 2025 als „Chief Transformation Officer“ im dreiköpfigen Vorstand der Casinos-Gruppe an. Sein auf drei Jahre befristeter Vertrag als CTO beinhaltet auch die Zuständigkeit für das Auslandsgeschäft und kann zweimal um je ein Jahr verlängert werden. Der ehemalige AUA-Manager und frühere Chef von T-Mobile Austria war vor seinem Wechsel zu den Casinos Austria auch kurze Zeit bei der Erste Group tätig.

Der Niederländer Erwin van Lambaart führt die Casinos Austria seit März 2022. Neben van Lambaart und Bierwirth gehört Martin Škopek, ein früherer Erste-Bank-Manager, als Vertreter des Großaktionärs Allwyn dem Führungsgremium an. Der tschechische Glücksspielkonzern Allwyn hält indirekt 59 Prozent der Anteile an den Casinos Austria, die staatliche Holding ÖBAG hält rund ein Drittel.