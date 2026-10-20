Hier kommen die Frauen ganz gut ohne Männer aus

Heute gibt’s noch einmal ein paar Fundstücke aus der Bücherflut bei der Frankfurter Buchmesse. Tauchen Sie ein und stöbern Sie durch die Empfehlungen aus unserem Literatur-Newsletter „Lesezeichen“.

„Haltet euch fest“

Dass sie auf die heteronormative Männerwelt wütend ist, auf gesellschaftliche Ungerechtigkeit und das System Kleinfamilie, weiß man spätestens seit ihren Bestsellern „Die Wut, die bleibt“ oder „Und alle so still“, in denen Frauen ausbrechen und sich verweigern – einmal durch Selbstmord, das andere Mal durch einen weltweiten Generalstreik. In ihrem jüngsten Roman „Haltet euch fest“ (Rowohlt) geht Mareike Fallwickl nun einen Schritt weiter, entwickelt eine Utopie des Zusammenlebens, eine Villa Kunterbunt als Gegenentwurf zur traditionellen Mann-, Frau-, Kind-, Haus-und-Hund-Konstellation. Hier entsteht für die Bewohnerinnen etwas positiv Neues. In diesem Haus kommen die Frauen ganz gut ohne Männer aus. Sex ist überbewertet, Zärtlichkeit und platonische Freundschaft sind wichtiger, und wenn der Kinderwunsch zu groß wird, bestellt frau sich ein Baby via Samenbank.

Was so zynisch klingt, erzählt die Salzburger Autorin mit viel Empathie für ihre Figuren und auf verschiedenen Zeitebenen. Protagonistin ist die feministische Regisseurin Luzia, deren Großmutter Frieda in den 1970er-Jahren mit ihrer Freundin Sigrid den Grundstein für die Regenbogen-Gemeinschaft gelegt hat, nachdem die beiden ihre prügelnden Alkoholiker-Männer losgeworden sind. Sie drehten das traditionelle Sprichwort um und waren sich einig: Was Frauen im Leben tun sollen, ist „ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, eine Tochter bekommen“. In dem Haus, das sie bauten, gibt es kaum Zwischenwände, keine Türen, „nur Freies“. Hier leben Luzia und ihre Partnerin, die Kostümbildnerin Somi zusammen – allerdings ohne Sex zu haben. Außerdem sind da Luzias beste Freundin Marle, eine fast vierzigjährige Artistentochter, bei der plötzlich der Kinderwunsch virulent wird, ein schwules Paar und zwei Mütter mit ihren Kindern. Romantik, Erotik und Zweisamkeit funktionieren in dieser Patchworkfamilie völlig anders als sonst üblich, Freundschaft ist die wichtigste Beziehung in diesen Leben.

Es scheint die logische Konsequenz aus Fallwickls Vorgängerromanen, die die Autorin in „Haltet euch fest“ konstruiert – auch diesmal wieder souverän erzählt, atmosphärisch bunt und unerbittlich gegenüber patriarchalen Strukturen (so wie sie die Regisseurin Luzia auch am Theater erlebt). Allerdings fehlt es dieser schwarz-weißen Erzählung an den feinen Schattierungen, die das menschliche Zusammenleben auch ausmachen. Die Wut der Mareike Fallwickl ist geblieben, dagegen helfen auch die vielen Umarmungen auf den mehr als 400 Seiten wenig.

<strong>Mareike Fallwickl. </strong>Haltet euch fest. Rowohlt. 432 Seiten, 25,95 Euro

„Die Abgängigen“

Es sind kleine, feine Geschichten, die Bettina Balàka in dem Erzählband „Die Abgängigen“ (Haymon) ausbreitet, Texte über Beziehungen zwischen Menschen und Tieren und Beobachtungen voll unfreiwilliger Komik. Etwa die Schilderung eines Maturatreffens einer Ex-Mädchenklasse, bei dem sich alle jünger fühlen als sie sind und schließlich nur mehr über Krankheiten sprechen; oder das Porträt einer dressierten Katze, die mit ihrem Besitzer durch die Welt fährt, bis sie ihn wegen eines stolzen Katers verlässt – und bald selbst alleine übrig bleibt. Traurig stimmt das Rendezvous eines Paares, das über die völlig unterschiedlichen Gefühle oder Nicht-Gefühle spricht, die eine Liebesnacht in den beiden auslöst, die ihre jeweiligen Ehepartner betrügen.

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Balàkas Geschichten gehen unter die Haut, reizen gleichzeitig zum Lachen und sind immer überraschend. Manchmal erinnern sie an den schwarzen Humor Roald Dahls, dann wieder greift die Autorin auf Stoffe aus der Arbeitswelt zurück oder erzählt aus der Sicht von Tieren. Ihre Texte sind meist von feiner Ironie durchzogen, stets flüssig geschrieben und unterhaltsam zu lesen. So wie die Geschichte eines verunglückten Festmahls, bei dem ein Karpfen in der Badewanne überleben darf – so lange Hund und Katze nicht dazukommen. Oder jene vom Mann, der sich aus dem Leben seiner Frau buchstäblich „verdünnisieren“ will und zu essen aufhört, um unauffällig zu verschwinden. Ihm rettet ein Kaninchen, das ihm aus den Klauen eines Raubvogels auf den Kopf fällt, das Leben. Und wie so oft bei Bettina Balàka will man wissen, wie die offen endende Geschichte weitergeht.

<strong>Bettina Balàka. </strong>Die Abgängigen. Haymon. 184 Seiten, 24,95 Euro

„Alice“

Wenig märchenhaft und trotz der lebhaften Phantasie der Erzählerin ganz nahe an der Realität ist Marlen Mairhofers avantgardistischer Debütroman „Alice“ (Jung und Jung). In kurzen Kapiteln und poetischen Bildern wird hier vom Heranwachsen eines Kindes erzählt. Die Referenz ist Lewis Carrolls Klassiker „Alice im Wunderland“, und so, wie dort Alice zu Beginn in einen Kaninchenbau fällt, fällt die Leserin bei Marlen Mairhofer in das Leben eines Mädchens von heute. Spielerisch und mit viel Sinn für Situationskomik dekliniert die Autorin sprachlich präzise das Kindsein von der Angst beim Schwimmen-Lernen über den Tanzkurs-Stress bis zum Begleittext einer Tamponpackung.

<strong>Marlen Mairhofer.</strong> Alice. Jung und Jung. 128 Seiten, 23,95 Euro

A bis Z

Von der Ruhe von Robert Gernhardt (1937–2006)

Du bist so fahrig und wärst gerne

ganz ruhig, guter Freund? Dann lerne:



Den Bereich der Dunkelheiten

immer heiter zu durchschreiten,



Das Erinnern, das Vergessen

stets zufrieden zu durchmessen,



Dich, sowie das Ich des Andern

muntern Sinnes zu durchwandern –;



Und du strahlst ne Ruhe aus,

die zieht dir die Schuhe aus.

„Wie ein Fluss in der Nacht“

In Ardnakelty brodelt es. Jeder kennt jeden in dem kleinen, fiktiven Dorf in Irland, in das sich der amerikanische Ex-Cop Cal Hooper zurückgezogen hat. Wie ein ruhiger „Fluss in der Nacht“ strömt auch die Erzählung von Tana French anfangs dahin, doch nach und nach wird die Spannung aufgebaut.

Das Mädchen Rachel stirbt eines Nachts an einer Überdosis Frostschutzmittel, und von da an brodelt die Gerüchteküche. Ob Selbstmord oder Mord ist die Frage, und Cal wird, obwohl er sich lange dagegen sträubt, schließlich doch in Ermittlungen hineingezogen. Was auch an seiner Verlobten Lena und der aus prekären Familienverhältnissen stammenden Ziehtochter Trey liegt. Die Dorfkneipe und der Gemischtwarenladen sind die Drehscheiben des Tratsches, die Schilderungen der Landschaft und des herbstlichen Wetters tragen das Ihre zur stimmigen Atmosphäre bei. Der verschlagene Großgrundbesitzer und seine dubiosen Pläne für den Ort sind verdächtig: „Man pinkelt einem Tommy Moynihan nicht gegens Bein“. Cal und seine Familie bekommen das zu spüren. Unaufgeregt erzählt, atmosphärisch dicht und psychologisch stimmig ist dieser mehr als 500 Seiten starke Schmöker. Nur die Übersetzung (oder das mangelhafte Korrektorat) irritieren manchmal.

<strong>Tana French. </strong>Wie ein Fluss in der Nacht. Aus dem Englischen von Henning Ahrens. Fischer. 558 Seiten, 27,70 Euro

Auf dem Nachttisch von...

... Laura Freudenthaler liegt aktuell: „Der Czernin Verlag hat eine Neuauflage von Monique Wittigs Debütroman „Opoponax“ aus dem Jahr 1964 herausgebracht. Die Coming-of-Age-Geschichte eines Mädchens handelt von Geschlechtszuschreibungen, vom Kennenlernen der Welt. Das war eigentlich Avantgarde. Was mich begeistert, ist, wenn eine Form gefunden wird, die etwas zum Ausdruck bringt, das anders nicht gesagt werden kann.“



Laura Freudenthaler, geb. 1984, Salzburger Schriftstellerin, zuletzt erschienen: „Iris“, mit dem Roman stand sie heuer auf der Longlist zum Österreichischen Buchpreis; 2026 Christine-Lavant-Preis

„Nie mehr weinen“

Auf eine lesenswerte Entdeckungsreise macht sich die österreichische Autorin Teresa Präauer in einem schmalen, informativen Textband. Der Mensch ist die einzige Spezies, die weint, er produziert 500 Milliliter Tränenflüssigkeit pro Tag und lässt sich nicht nur durch Emotionen zum Tränen-Vergießen hinreißen: Teresa Präauer, die nach eigenen Angaben selbst nahe am Wasser gebaut ist, entwirft in „Nie mehr weinen. Tränenkunde für Fortgeschrittene“ (Residenz) eine lesenswerte Kulturgeschichte des Weinens und führt dabei weit in die Historie zurück. Mit Anekdoten und wissenschaftlichen Fakten, persönlichen Erlebnissen und vielen Querverweisen zu Literatur und Kunst ist der Essay eine Fundgrube für alle, die sich auf die tränenreiche Spurensuche nach einem Gefühl machen wollen.

<strong>Teresa Präauer.</strong> Nie mehr weinen. Tränenkunde für Fortgeschrittene. Residenz. 112 Seiten, 20,95 Euro

Am Anfang

„Die Klavierlehrerin Erika Kohut stürzt wie ein Wirbelsturm in die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt.“



Aus welchem Buch und von welcher Autorin, welchem Autor stammt dieser erste Satz?



a) Pascal Mercier. Der Klavierstimmer

b) Jane Campion. Das Piano

c) Elfriede Jelinek. Die Klavierspielerin



Der gesuchte Satz der Vorwoche (“Mancherlei Abstoßendes in dem, was ich zu erzählen habe, mag durch die Verhältnisse bedingt gewesen sein.“) stammt von T. E. Lawrence aus dem Buch „Die sieben Säulen der Weisheit“. Gratulation, wenn Sie es gewusst/erraten haben. Und viel Glück/Erfolg/Spaß mit dem neuen Satzrätsel.