Junge Sänger begeisterten in Gmünd mit Konzert der Extraklasse

Der Landesjugendchor Niederösterreich und die Kollegen des Landesjugendchors Kärnten/Koroška gaben ein gemeinsames facettenreiches Konzert. Stehenden Applaus gab es vom Publikum.

Die Musikschule Lieser-Maltatal lud zu einem fulminanten Chorkonzert in die Lodronsche Reitschule in Gmünd ein. Rund 100 Sängerinnen und Sänger der Landesjugendchöre Kärnten/Koroška und Niederösterreich standen gemeinsam auf der Bühne und begeisterten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Es spannte den Bogen von Volksliedern über Spirituals bis hin zu Popsongs. Der Landesjugendchor Kärnten stand unter der Leitung von Lucia Haab, Tobias Mistelbauer und Florian Pirolt und den niederösterreichischen Chor leiten Miriam Laznia und Sara Glanzer.

Mit musikalischer Vielfalt, beeindruckender Klangqualität und spürbarer Begeisterung sorgten die jungen Sänger für einen unvergesslichen Konzertabend. Das Publikum dankte mit Standing Ovations. „Für die Region war dieses Konzert ein musikalischer Meilenstein und ein Erlebnis der Sonderklasse“, schwärmt Petra Glanzer, Direktorin der Musikschule Lieser-Maltatal, die das Konzert mit ihrem Team organisiert hatte.