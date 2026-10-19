Niederländischer Regierungschef und sein Verlobter werden Väter

Rob Jetten (39) ist der erste offen homosexuelle Regierungschef der Niederlande.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten (39) und sein Verlobter Nicolás Kennan (29), werden Väter. Das teilte das Paar auf Instagram mit. „Es kommt jemand ganz Besonderes zu uns. Auf Wiedersehen 2027, Kleines“, schreiben die beiden Männer.

Sie seien der Spenderin der Eizelle und ihrer Leihmutter Lisa und deren Familien „super dankbar“, schreiben sie. „Ohne euch wäre das alles nicht möglich.“ Auf dem geposteten Foto sieht man sie mit einem Ultraschallfoto.

Hochzeit verschoben

Jetten ist seit Anfang des Jahres der erste offen homosexuelle Regierungschef der Niederlande. Sein argentinischer Partner Kennan ist professioneller Hockeyspieler und argentinischer Nationalspieler. Ursprünglich wollten beide in diesem Jahr heiraten. Doch die Hochzeit wurde auf nächstes Jahr verschoben. Begründet hatten sie das mit dem vollen Terminkalender des Premiers. Der linksliberale Jetten führt eine Minderheitsregierung aus drei Parteien.

Auf Instagram erhält das Paar viele Glückwünsche. Aber auf anderen sozialen Medien wie etwa X sind auch hasserfüllte Berichte zu lesen. Jetten hatte bekannt gemacht, dass er täglich wegen seiner Homosexualität bedroht werde. Einmal in der Woche erstatte er Strafanzeige.