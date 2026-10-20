Freiwillige im Besuchsdienst wurden in Osttirol ausgebildet

16 Personen, die Besuchsdienst leisten, wurden im Rahmen einer dreiteiligen Workshop-Reihe am MCI-Campus Lienz ausgebildet. Organisiert wurde die Fortbildung vom Regionsmanagement.

Das Regionsmanagement Osttirol schloss seine Workshop-Reihe für freiwillig Engagierte im Besuchsdienst sowie für Interessierte ab. Im Mittelpunkt standen der Kontaktaufbau mit der besuchten Person, die Achtsamkeit für die eigenen Ressourcen, der rechtliche Rahmen, der Umgang mit Erkrankungen, praktische Anregungen und der Austausch untereinander. Kürzlich fand am MCI-Campus Lienz der letzte Workshop der Reihe statt. Bärbel und Günther Ebner gestalteten den Abend zum Thema „Kommunikation und Beziehungsgestaltung” mit 16 Teilnehmenden. Die Reihe wurde vom Regionsmanagement Osttirol im Rahmen des Interreg-Projekts „Grenzenlos engagiert – Ehrenamt verbindet“ organisiert.

Die Teilnehmenden holten sich Anregungen für ihre Besuche, probierten Neues aus und fanden Bestätigung darin, dass sie ihre Aufgabe gut machen. Interessierten wurde praktisches Handwerkszeug vermittelt, das ihnen den Einstieg erleichtern und Mut machen sollte, sich ein solches freiwilliges Engagement zuzutrauen. „Uns war es ein großes Anliegen, eine Workshop-Reihe für alle, die freiwilligen Besuchsdienste leisten, anzubieten. Damit wollten wir unsere Wertschätzung für diese sehr wertvolle Tätigkeit ausdrücken“, sagt Simone Ortner-Trebo, die die Veranstaltung organisiert hat. Aufgrund der positiven Rückmeldungen denkt das Regionsmanagement Osttirol darüber nach, die Reihe im Jahr 2027 fortzusetzen.