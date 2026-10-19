Wer hat an der Uhr gedreht? Salonschrammeln feierten „30er“ in Spielberg

Einen schwungvollen Konzertnachmittag genossen Besucherinnen und Besucher des Konzerts der Salonschrammeln.

Einen schwungvollen und gemütlichen Konzertnachmittag bescherten die Salonschrammeln Mitte Oktober ihrem Publikum im Roten Saal des Kulturzentrums Spielberg. Mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm von Wiener und böhmischen Klängen über Strauss-Walzer und Tangos bis hin zu Filmmusik und Schlagern der 1960er-Jahre luden sie zum Genießen, Mitsummen und Seele-baumeln-Lassen ein. Diese Veranstaltung war für die Besucherinnen und Besucher eine willkommene Gelegenheit, den Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen.

Die Salonschrammeln wurden 1996 von Max Haubner und Karl König gegründet und pflegen seither den unverwechselbaren Wiener Stil der Schrammelmusik – eine charmante Mischung aus Virtuosität, Sentiment und Heiterkeit. Zum 30-jährigen Bestehen durfte natürlich auch eine Auswahl beliebter Melodien nicht fehlen. Neben zahlreichen Kompositionen der beiden Gründer sorgten bekannte Ohrwürmer wie „Capri-Fischer“, „Ballade pour Adeline“, „Heut kommen d’Engerl“ und „Wer hat an der Uhr gedreht?“ für Wiedererkennung und gute Stimmung.

Bekannte Melodien

Ein besonderer Verdienst von Max Haubner ist es, bekannte Melodien für das Salonorchester neu zu arrangieren. Gemeinsam mit Floribert Neumann am Klavier, Silke Hutter und Stefanie Kogler an den Violinen, Andreas Mayer-Jäger am Akkordeon und Manfred Zechner am Kontrabass entstand so ein abwechslungsreicher Klang, der das Publikum durch unterschiedliche musikalische Welten führte.

Mit kräftigem Applaus und einem flotten Marsch als schwungvollem Abschluss ging ein unterhaltsamer Konzertnachmittag im Kulturzentrum Spielberg zu Ende. Die Salonschrammeln bewiesen dabei einmal mehr, dass sie auch nach 30 Jahren ihrem Namen alle Ehre machen: musikalisch vielseitig, mit viel Charme und ganz und gar nicht leise.