26-Jähriger bei Arbeitsunfall in Frohnleiten schwer verletzt

In Frohnleiten kam es Montagmorgen zu einem Arbeitsunfall. Der junge Mann wurde zwischen zwei Maschinenteilen eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht (Sujetbild)

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte gegen 7 Uhr einen Defekt an einer Maschine in einem holzverarbeitenden Betrieb beheben. Dabei wurde er zwischen zwei Maschinenteilen eingeklemmt und schwer verletzt.

Der Arbeitsunfall ereignete sich in Frohnleiten im Bezirk Graz-Umgebung. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH-Universitätsklinikum Graz gebracht.