Der 57-Jährige lebte seit zehn Jahren dort. In den Räumlichkeiten waren auch ein Herd und ein Ofen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Bei einem Brand Sonntagabend in einer zu einem Wohnraum umgebauten Garage auf einem Gelände in Wien-Simmering ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 57-Jährige lebte seit zehn Jahren dort. In den Räumlichkeiten waren auch ein Herd und ein Ofen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Wien konnte das Feuer rasch löschen. Im Zuge dessen wurde der Tote entdeckt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Innere des kleinen Gebäudes bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz bekämpften Feuerwehrleute mit einer Löschleitung die Flammen. Zur Verhinderung einer Brandausbreitung auf das angrenzende Gebäude wurde eine weitere Löschleitung eingesetzt, während ein Trupp das Gebäude kontrollierte, so die Feuerwehr.

Die Berufsrettung Wien, die mit der Sonder-Einsatz-Gruppe vor Ort war, konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Als mögliche Ursache steht ein fahrlässiges Verhalten im Raum.