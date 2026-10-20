Die Schauspielerin und Sängerin warnte auf ihrem Instagram-Account ihre Follower vor den Gefahren von Nikotin.

„Es ist es nicht wert, es ist so dämlich“ - so beschreibt Selena Gomez in einer Story auf ihrem Instagram-Account Vapen. Die Schauspielerin („Only Murders in the Building“) und Sängerin (34) mit der markanten Stimme warnt ihre Follower, der jahrelange Konsum von E-Zigaretten habe ihre Stimme verändert.

Sie habe viel Nikotin gedampft, das habe ihre Stimme ihrer Aussage nach nachhaltig verändert. Gleichwohl, ohne dafür einen medizinischen Nachweis zu liefern. Allerdings gestand sie ganz offen ein, wie schwer es sei, die Nikotinsucht zu bekämpfen. Sie selbst sei froh, dass es ihr nun gelungen sei, rauchfrei zu werden. Auch wenn es ihr ganz offenkundig schwerfällt. „Ich bin wirklich aufgeregt, weil ich aufgehört habe – und ich hoffe einfach, dass ich es durchhalte.“

Autoimmunerkrankung und bipolare Störung diagnostiziert

Gomez geht offen mit ihrer Gesundheit um. Die heute 34-Jährige hatte 2013 die Diagnose Autoimmunerkrankung Lupus. Dabei greift das Immunsystem gesunde Zellen an. 2017 musste sie sich deswegen einer Nierentransplantation unterziehen. Ich habe Arthritis in meinen Fingern und das liegt an meinem Lupus. Ich erinnere mich daran, wie ich eine Wasserflasche öffnen wollte - das tat sehr weh, weil ich noch nicht die richtigen Medikamente bekam“, sagte Gomez 2025 im Gespräch mit Amy Poehler (53) im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“. Zudem wurde bei ihr eine bipolare Störung therapeutisch diagnostiziert.

Auch zum Thema Kinderwunsch äußerte sich die Schauspielerin und Sängerin, die seit 2025 mit dem Musikproduzenten Benny Blanco verheiratet ist. Aufgrund ihrer Erkrankungen wäre eine Schwangerschaft nicht möglich: „Ich habe das nie gesagt, aber leider kann ich meine eigenen Kinder nicht austragen. Ich habe viele gesundheitliche Probleme, die mein Leben und das meines Kindes in Gefahr bringen würden. Das war eine Sache, die ich länger betrauern musste.“